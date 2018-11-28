1.Yıla Özel Level EXP Etkinliği ve Sürpriz Hediyeler Black Desert Online'da

· Hem 10 milyon maceracı hem de Black Desert Online Türkiye ve MENA sunucusunun 1. yılı şerefine ilk defa düzenlenecek olan, Black Desert Online evreninde daha önce eşi benzeri görülmemiş %1000 Level EXP etkinliğini sakın kaçırmayın!

· Black Desert Online Türkiye ve MENA sunucusunun 1. yılı şerefine, yeni sınıf Archer oyuna çok yakında eklenecek.

· Black Friday’i de kapsayan 21-28 Kasım tarihleri arasında, İnci Dükkanı’nda %85’e varan indirimler sizleri bekliyor! Ayrıca, 28 Kasım’a kadar da, Steam ve Black Desert Online TR ve MENA’da paketlere %50 indirim ile sahip olabilirsiniz.

· Birbirinden özel hediyelerle maceracıları ödüllendiren Peri Laila yeni güncelleme ile oyunda!

Black Desert Online’ın gizemli evrenine her gün daha da fazlası eklenen maceracıları… Savaşçılar, büyücüler ve kahramanlar! Black Desert Online Türkiye ve MENA sunucusu, 6 Aralık tarihinde tam 1 yaşında olacak. 1. yıla özel olarak birbirinden farklı etkinlikler ve çeşitli hediyeler de oyuncuları bekliyor. Hem global 10 milyon maceracı kutlamaları hem de Black Desert Online Türkiye ve MENA sunucusunun birinci yaşının kutlamalarına, daha önce bu evrende eşi benzeri görülmemiş %1000 Level EXP etkinliği ile başlanıyor. 23, 24 ve 25 Kasım tarihlerinde 18:00-20:00 ve 23:00-01:00 saatleri arasında düzenlenecek olan bu benzersiz etkinlik ile karakterlerinizin gelişiminde çok büyük bir yol katedebilirsiniz.

Tüm oyun severlerin her sene dört gözle beklediği Black Friday’de ise Black Desert Online’da çok büyük indirimler sizleri bekliyor. İnci Dükkanı’nda tam %85’e varan indirimler, sadece 21-28 Kasım tarihleri arasında oyunda olacak. Ayrıca, Black Desert Online oyun paketlerindeki %50 indirim fırsatı için son hafta! Steam’den 21-27 Kasım tarihleri arasında; Black Desert Online Türkiye ve MENA resmi sayfalarından da oyun paketlerini 28 Kasım tarihine kadar %50 indirim ile satın alabilirsiniz.

Peri Laila, Black Desert evrenindeki maceracıları zorlu yolculuklarında yalnız bırakmamak için yeni güncelleme ile birlikte oyuna geldi. Peri Laila ile ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Black Desert Online maceracıları hazır olun! Türkiye ve MENA sunucusunun 1. yılı şerefine, çok yakında yeni sınıf olan Archer oyuna eklenecek. Yepyeni bir başlangıç yaparak, Black Desert Online evrenini yeni sınıf Archer ile yeniden keşfetmek isteyen maceracılar, bu kış için hazır olun!

Black Desert Online Hakkında:

Black Desert Online, son teknoloji görselleri ve beceri temelli savaş sistemi ile MMORPG türüne yeni bir bakış açısı getiriyor. Black Desert Online, oyun piyasasındaki en gelişmiş karakter özelleştirme sistemine sahip. Bu özellik sayesinde bütün oyuncular kalıplardan sıyrılıp tamamen kendilerine özgü karakterler oluşturabiliyor. Özel kontrolleri, güzel tasarlanmış dünyası ve harika hikayesi hem yeni gelenler hem de MMO ve RPG dünyasının emektarları için harika bir oyun. 150’den fazla ülkede, 12 dilde yayında ve 10 milyondan fazla kayıtlı oyuncuya sahip. Mobil ve konsol versiyonlarının 2018’de bütün dünyada yayınlanması planlanıyor.

BlackDesert Online hakkında daha fazla bilgi için: https://www.tr.playblackdesert.com

Black Desert Online sistem gereksinimleri hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.