Muhtemel Aşk (In den Gängen) filmi vizyona girdi

Sinemaseverlerin ilgi göstereceği bir film daha vizyona girdi. Özellikle duygusal filmlerden hoşlananların ilgisini çekebilecek, Romantik Dram tarzında çekilen Muhtemel Aşk (In den Gängen) filmiyle, bambaşka bir hayat gözler önüne serilmektedir.

Alman yönetmen Thomas Stuber, yönetmenliğini üstlendiği filmin keyif veren senaryosunu ise Clemens Meyer’le birlikte yazmıştır. Film, Franz Rogowski, Sandra Hüller, Peter Kurth, Ramona Kunze-Libnow, Andreas Leupold gibi başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştır.

Filmin Konusu: Utangaç ve toplumdan uzak bir hayata sahip olan Christian’ın yaşantısı yeni işiyle tam anlamıyla farklılaşmaya başlayacaktır. Christian hayatını birazda olsun düzene sokabilmek için şehir dışında bulunan bir süpermarkette işe başlar. Christian burada içki reyonuna alınır ve deneme süresi verilerek başarılı olması durumunda yeni işine başlayacağı söylenir. Burada ilk zamanlarda çok sıkıntı yaşar. Özellikle forklift kullanması gerektiğinden bu işte oldukça zorlanmaktadır. Burada yardımına Bruno isminde deneyimli bir çalışan yetişir. Bruno, Christian’a deyim yerindeyse kendi çocuğuymuş gibi bir baba şefkatiyle yaklaşır ve işin püf noktalarını ona öğreterek işte başarılı olmasına yardımcı olur. Her şey buraya kadar normal bir şekilde seyrederken Christian’ın çikolata reyonunda Marion’u görmesiyle birlikte durum tamamen farklı bir hale dönüşmeye başlar. İkili sık sık kahve makinesinin önünde buluşmaya ve muhabbet etmeye başlar. Birbirlerine yakınlaşmaya başlayan ikili diğer market çalışanları tarafından fark edilir ama onlar konuşmaya ve buluşmaya devam ederler. Ama ortada çok daha büyük bir sorun vardır çünkü Marion evli bir kadındır.”

2018 Berlinale Kiliseler Birliği Ödülü, 2018 Berlinale Alman Sanat Sinemaları Birliği Ödülü, 2018 Alman Film Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu (Franz Rogowski) gibi birçok ödül almayı başaran film, ülkemizde de vizyona girmesiyle birlikte büyük bir izleyici kitlesine ulaşmış durumda. Özellikle Romantik Dram tarzında çekilen filmlere ilgi duyanla riçin gerçekten izlenmesi gereken bir film olarak değerlendirilen “Muhtemel Aşk” filmi aynı zamanda popüler sinema değerlendirme sitelerinden birisi olan imdb üzerinden 7.1 değerinde puan alarak başarısını kanıtlamış olmaktadır.

Kaynak: https://www.hdfilmizlett.com/muhtemel-ask-turkce-dublaj-izle/