Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı yeni başkanlık sistemiyle birlikte Aile ve sosyal politikalar bakanlığı ile birleşerek daha geniş bir kitleye hitap edebilmek adına Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı adı altında birleştirildi. Bu kapsamda sosyal sigortalar kurumu yani SGK 'da bu yeni bakanlığın bünyesinde hizmet vermeye devam etmektedir. Ülkemizde sigortalı ve memur olarak çalışan milyonlarca kişi bu kurumu oldukça yakından tanımaktadır. SGK çalışanların hem çalışırken hem de emekli olduklarında kendilerinin ve ailelerinin sosyal güvenlik haklarını korumakta ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Bu kapsamda çalışanlardan çalıştıkları süre boyunca belirli miktarda sigorta primi kesintisi yapmaktadır. Sadece çalışandan değil işverenler de bu sigorta primlerini ödemektedirler. Vatandaşların özellikle merak ettikleri konuların başında sgk prim günü hesaplama işleminin nasıl yapıldığıdır.Çalışanlar sigorta prim günü sayısına göre sayesinde emekli olabilecekler yaşı ve alacakları emekli maaşlarını hesap edebilmektedirler. Ayrıca sgk hizmet dökümü alarak çalıştıkları günü ve tahmini emeklilik yaşını öğrenebilirler. Son yıllarda ekonomik sıkıntılar ve öğrenci sayısı artmasından dolayı insanlar evde yapabilecekleri ek işlere yönelmekte ve ek kazanç elde edebilmek için evde ek iş ilanları gibi konuları araştırmaktadırlar. Bu ek işler hem kolay hemde birçok kişi tarafından yapılabilmesinden dolayı öğrencilerin ve ev hanımların sıkça tercih ettiği bir sektör olarak göze çarpmaya başlamıştır.