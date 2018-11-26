UMRE ZİYARETİNİN ÖNEMİ

Merhaba arkadaşlar. Umre kelimesi, ziyaret etmek anlamına gelmektedir. Dinî bir terim olarak umre, ‘Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safâ ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmak suretiyle yerine getirilen ibadet’ demektir. Ömürde bir defa umre yapmak sünnettir. Hac ibadetinden farkı, bir zamanla sınırlı olmaması, Arafat ve Müzdelife vakfesi ile kurban kesme ve şeytan taşlama görevlerinin bulunmamasıdır. Bu bakımdan hacca, "hacc-ı ekber" (büyük hac), umreye de "hacc-ı asgar" (küçük hac) denir. Umrenin iki farzı vardır. İhram ve tavaf. Bunlardan ihram şart, tavaf rükündür. Vacipleri ise sa'y ile traş olup ihramdan çıkmaktır. Bu sünneti yerine getirmek için ise umre turları mevcuttur. Biz Umretur olarak bu vazifeyi yerine getirirken sizlerin yanınızda olup sizlerin rahatınızı sağlamak ve umre vasifenizi layıkıyla yerine getirmeniz için çalışmaktayız. Diğer bir rahatlık konusu olan umre fiyatları her keseden aile için uygundur. Sitemizden Umre zamanlarına bakabilir, içerikleri inceleyebilir, aklınıza takılan sorularınızı dilediğiniz zaman müşteri danışmanımıza sorabilir ve sorularınızı cevaplarını öğrenebilirsiniz. Yoğun talepten dolayı kontenjan la yürütülen hizmet için başvuru formuna https://www.umretur.com/umre-turlari-programi/ linkinden ulaşabilir ve formu doldurarak Umreye gitme talebinizi bildirebilirsiniz. Sitemizden umre boyunca gerçekleştireceğiniz faaliyetlerin sıralanmış yazısına ulaşabilir ve inceleyebilirsiniz. Vatandaş memnuniyetini üst sırada tutan firmamız hiçbir eksikliği görmezden gelmemekte ve kaliteli hizmeti sizlere bir borç bilmektedir.