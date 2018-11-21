Black Desert Online Tüm Dünyadan 10 Milyon Maceracıyla Kutlamalara Devam Ediyor!

23-25 Kasım tarihleri arasında Black DesertOnline’da ilk defa olacak %1000 Level Exp artış etkinliğini kaçırma!

Arsha Şampiyonası’nın ikinci arenası, 30 Kasım - 8 Aralık tarihleri arasında! Kayıtlar 28 Kasım’da sona erecek. Acele et!

14-28 Kasım tarihleri arasında, Steam ve Black Desert Online TR ve MENA’da paketler %50 indirimli!

Büyücüler, savaşçılar ve kahramanlar! Black Desert Online, tüm dünyadan maceracıyla 10 milyonluk koskoca bir dünya oldu. Özel etkinlikler ve hediyelerle dünya çapında 10 milyon kayıtlı maceracı rekoru kutlamalarına ise hız kesmeden devam ediyor!

15 Kasım – 28 Kasım tarihleri arasında, “Altın Gündoğumu Paketi’ni Silip Süpür!” etkinliği, Black Desert Online Türkiye ve MENA’ya geliyor. Maceracılar, Fleme Tepesi'nde dehşet saçan etkinlik bossu Kral Targargo'yu alt ederek, birbirinden çeşitli hediyeler kazandıracak bir kutuya sahip olma şansı yakalayacaklar. Ayrıca etkinlik süresi boyunca, en az 100 dakika oyunda kalan tüm maceracılara "Kutsanmış Elçi Parşömeni (100 dk.)" hediye edilecek. Bu parşömen, maceracıların Level EXP'lerini %200, beceri EXP'lerini ise %30 oranında arttırmaktadır.

Black Desert Online, daha önce bu evrende eşi benzeri bulunmamış bir etkinlikle 10 milyon maceracı kutlamalarına devam ediyor. Oyundaki maceracılar, 23-25 Kasım tarihleri arasında, levelEXP’lerini %1000 oranında arttıracak bir etkinliğe şahit olacaklar. 3 gün boyunca sürecek olan bu etkinliği kesinlikle kaçırmayın.

Ve tüm bu muhteşem etkinliklere ek olarak, Arsha Şampiyonası’nın ikinci arenası, 30 Kasım ile 8 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Şampiyona kayıtları 14 Kasım tarihinde başlayacak ve 28 Kasım tarihinde sona erecek. Maceracılar şampiyon oldukça, oyun içi eşyalarla ödüllendirilecekler. Ayrıca şampiyonaya katılan her maceracı da çeşitli ödüller kazanacak. Arsha Şampiyonası ve tüm etkinlikler ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Son olarak, Black Desert Online oyun paketlerinde %50 indirim fırsatı, Steam’de 14 Kasım 21:00 ile 19 Kasım 21:00 ve 21 Kasım 20:55 ile 27 Kasım 21:05 tarihleri arasında devam edecek. Ayrıca Black Desert Online Türkiye ve MENA resmi sayfasında ise, 14 Kasım 07:00 ile 28 Kasım 03:00 tarihleri arasında %50 indirim fırsatından faydalanabilirsiniz. İyi şanslar maceracılar!

Black Desert Online Hakkında:

Black Desert Online, son teknoloji görselleri ve beceri temelli savaş sistemi ile

MMORPG türüne yeni bir bakış açısı getiriyor. Black Desert Online, oyun

piyasasındaki en gelişmiş karakter özelleştirme sistemine sahip. Bu özellik

sayesinde bütün oyuncular kalıplardan sıyrılıp tamamen kendilerine özgü

karakterler oluşturabiliyor. Özel kontrolleri, güzel tasarlanmış dünyası ve

harika hikayesi hem yeni gelenler hem de MMO ve RPG dünyasının emektarları için

harika bir oyun. 150’den fazla ülkede, 12 dilde yayında ve 10 milyondan fazla

kayıtlı oyuncuya sahip. Mobil ve konsol versiyonlarının 2018’de bütün dünyada

yayınlanması planlanıyor.

Black Desert Online hakkında daha fazla bilgi için: https://www.tr.playblackdesert.com

Black Desert Online sistem gereksinimleri hakkında daha fazla bilgiyeburadan ulaşabilirsiniz.