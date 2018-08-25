Akne vulgaris olarak da bilinen Akne, saç köklerinin ölü cilt hücreleri ve cilt yağıyla tıkanmasıyla ortaya çıkan uzun süreli bir cilt rahatsızlığıdır. Sivilce akne tedavisi yapılmaz ise durum daha da kötüye gider. Siyah noktalar veya beyaz lekeler, sivilce, yağlı cilt ve olası yara izi ile karakterizedir. İlk olarak, yüz, üst göğüs ve sırt dahil olmak üzere nispeten yüksek sayıda yağ bezleri içeren cilt bölgelerini etkiler. Ortaya çıkan görünüm, benlik saygısının azalmasına ve aşırı durumlarda depresyon veya intihar düşüncelerine yol açabilir.

Ne Sıklıkla Görülür?

Olguların % 80'inde genetiğin akne nedeni olduğu düşünülmektedir. Diyet ve sigara kullanımının rolü açık değildir ve ne temizlik ne de güneş ışığına maruz kalma rol oynar gibi görünmektedir. Ergenlik döneminde, her iki zar da, akne genellikle testosteron gibi hormonlarda bir artış ile ortaya çıkar. Sık görülen bir faktör, normal olarak deri üzerinde bulunan Propionibacterium acnes bakterilerinin aşırı büyümesidir. Sivilce akne tedavisi bu yaşlarda daha yaygındır.

Yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar ve tıbbi prosedürler dahil olmak üzere birçok akne tedavisi seçeneği mevcuttur. Şeker gibi daha az karbonhidrat tüketmeye yardımcı olabilir. Azelaik asit, benzoil peroksit ve salisilik asit gibi cilt tedavilerini doğrudan etkilemiştir. Antibiyotikler ve retinoidler, cilde uygulanan ve akne tedavisi için uygulanan oral formülasyonlarda mevcuttur. Bununla birlikte, antibiyotik tedavisinin bir sonucu olarak antibiyotiklere direnç gelişebilir. Birkaç çeşit doğum kontrol hapı, kadınlara akneye karşı yardım eder. Isotretinoin hapları genellikle daha fazla potansiyel yan etki nedeniyle ciddi akne için ayrılır. Sivil toplumun erken ve agresif tedavisi, toplumdaki bazı bireyler tarafından genel uzun süreli etkiyi azaltmak için savunulmaktadır. Adet döngüsü ve ergenlik döneminde olduğu gibi, hormonal aktivite akne oluşumuna katkıda bulunabilir.

Ergenlik Çağı Ve Akne

Ergenlik çağında androjen adı verilen seks hormonlarındaki artış, deri folikülü bezlerinin daha fazla büyümesine ve yağlı bir sebum oluşturmasına neden olur. Androjenler Testosteron, dihidrotestosteron (DHT) ve dehidroepiandrosteron (DHEA) dahil olmak üzere çeşitli hormonlar akne ile ilişkilendirilmiştir; Yüksek büyüme hormonu (GH) ve insülin benzeri büyüme faktörü 1 (IGF-1) seviyeleri de kötüleşen akne ile ilişkilidir.

Hem androjenler ve IGF-1 akne için gerekli gibi görünmektedir çünkü akne için tam androjen duyarsızlık sendromu (CAIS) veya Laron sendromu (GH'ye karşı duyarsızlık, çok düşük IGF-1 seviyeleri ile) olan kişilerde gelişmezler. Akne vulgaris pilosebase ünitesinin kronik bir deri hastalığıdır ve saç köklerindeki tıkanıklıklardan kaynaklanır. Bu tıkanıklıkların aşağıdaki dört anormal sürecin bir sonucu olduğu düşünülmektedir: protein keratininin aşırı birikmesi, komedo oluşumuna, bakteriler tarafından follikül kolonizasyonuna (P. acnes) ve proinflamatuar kimyasalların lokal olarak serbest bırakılmasına neden olur. yağlı sebum üretiminin normal miktarı (androjenlerden etkilenen)

Tedavisi Nasıl Yapılır?

Benzoil peroksit (BPO) hafif ila orta akneen etkinliği ve hafif yan etkileri (özellikle cilt tahrişi) için birinci basamak sivilce akne tedavisi yöntemidir. Cilt folikülünde, benzoil peroksit, P. acnes, oksijensiz serbest radikaller ve benzoik asit oluşumuyla proteinleri oksitler. Bu serbest radikallerin, bakterilerin metabolizmasına ve protein yapma yeteneklerine müdahale ettiği düşünülmektedir. Ayrıca, benzoil peroksit, komedonların kırılmasında ve iltihaplanmanın önlenmesinde biraz etkilidir. Benzoil peroksit sırasıyla benzoil peroksit / klindamisin ve benzoil peroksit / adapalen gibi bir topikal antibiyotik veya retinoide konjuge edilebilir.