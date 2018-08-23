Saç Dökülmesi Tedavi Yöntemleri:

Günümüzün en önemli sorunları arasında yer alan ve çok sayıda kişinin yaşamış olduğu saç dökülmesi problemi, ilerleyen teknoloji ile birlikte artık önlenebilmekte ve son derece etkili sonuçlar elde edilmektedir. Kişiye ve saç dökülmesinin durumuna göre belirlenen saç dökülmesi tedavisi yöntemleri, eski sağlıklı saçlarınıza tekrar kavuşabilmenize olanak sağlıyor.

Saç Mezoterapisi Yöntemi:

Saç dökülmesinin ortadan kalkması ve saçın daha canlı bir görünüme kavuşması için son zamanların en etkili saç dökülmesi tedavisi yöntemleri arasında yer alan saç mezoterapisi, küçük iğneler kullanılarak saçlı deriye ilaç enjekte edilmesi işlemidir. Bu yöntemde kullanılan ilaçlar, tedaviye uygun özelliklerde hazırlanmaktadır. Hormonal ya da genetik saç dökülmesine sahip olanlar için de bu yöntem yine destekleyici bir nitelik taşımaktadır. Uygulama sırasında herhangi bir ağrı ya da acı hissetmeyeceğiniz saç mezoterapisi yöntemi, herhangi bir yan etkiye neden olmamaktadır.

Oto Saç Klonlama Yöntemi:

Saç dökülmesi sorunu yaşayanlar için özel olarak geliştirilmiş bir başka saç dökülmesi tedavisi ise oto saç klonlamadır. Tekrardan doku üretme ya da iyileştirme amacını taşıyan bu yöntem, saçın kalitesini arttırarak dökülmesini de önlemektedir.

Bu yöntemde hastanın kendi kanı birçok ilaç ve vitamin ile karıştırılarak solüsyon hazırlanmakta, böylece yeni dokuların üretimi de hızlandırılmaktadır. Bu yöntem sırasında bölgeye lokal anestezi uygulanmaktadır. İşlem yaklaşık bir saat kadar devam eder. Hastanın kendi kanının kullanıldığı bu yöntem, işlemden sonra çok kısa bir sürede sonuç alınmasına imkan tanımaktadır. En erken saç çıkma süreci 4 ay sonrasıdır.

Botoks Saç Dökülme Tedavisi:

Kişileri sosyal hayatında son derece mutsuz eden bir durum olan saç dökülmesi, tehlikeli boyutlara ulaştığı zaman gecikmeden önlem alınmasında fayda vardır. Saç kökünün beslenerek kalınlaşmasına imkan tanıyan bir yöntem olan botoks saç dökülme tedavi yöntemi, hastanın saçının durumuna göre etki göstermektedir. Diğer saç dökülme tedavi yöntemleri ile birlikte uygulandığı zaman çok daha etkili sonuçlar veren botoks saç dökülme tedavisi, hem kadın hem de erkek saç dökülme sorunu yaşayan herkes tarafından güvenle tercih edilebilecek bir yöntemdir.