Black Desert Diyarı Denizlerin Altından Gelen Canavarla Sarsılıyor!

Margoria'nın Denizler Hakimi Vell!

Margoria denizindeki dedikodular gerçeğe dönüşüyor, kaybolan balıkçıların iç karartıcı hikayeleri vücut buluyor, denizcilerin kötü kaderinin nedeni belli oluyor. Okyanusun Kalbi, Vell Ortaya Çıktı!







Vell, 7 Kasım itibariyle Black Desert Online TR&MENA'ya geliyor, oyun içi etkinlikler ve hediye ile birlikte oyunun 10 milyon kayıtlı oyuncusu dünya çapında kutlanıyor.

Devasa çenesiyle muazzam bir canavar... Denizlerdeki uğultunun sebebi, nedensiz dalgaların sahibi Vell, keskin dokunaçlarıyla korku salıyor. Maceracıların su üzerinde, Margoria Denizi'nde bulunan Vell’in Diyarına karşı savaşacağı ilk dünya bossu olacak. Vell’e karşı mücadele edebilmek için, maceracıların en az seviye 50 olması ve toplarıyla teçhizatlandırılmış botlarının da olması önerilir.

Kendisini karşılamaya gelen maceracıların karşısına çıkmadan yarım saat önce Vell, ziyafet vaktinin haykırırcasına kükremeleriyle dehşeti iliklerimize kadar hissettirecek. Havanın kararması, bulutlar ve yağmur Vell'in denizdeki dansını kutlayacak. Vell'i alt etmek, Vell'in kalbi de dahil olmak üzere pek çok nadir eşya düşürme ihtimali barındıracak.

Black Desert Online TR & MENA 10 milyon oyuncuya kutlamasıyla devam eden 7 Kasım’dan 21’ine kadar sürecek 10 Milyon Maceracı Etkinliği 2 ve 100 Dakikalık Mucize etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Avcılık, toplayıcılık ve balıkçılık yeteneklerinden ayrı ayrı birer taneden üç adet eşya toplayan maceracılar, basit kimya yoluyla Mutluluk Dolu Hediye Kutusu alabilecekler. Mutluluk Dolu Hediye Kutuları, Dandelion Silah Kutuları, Kzarka'nın Mühürlü Silah Kutuları, Nouver'ın Mühürlü Alt Silah Kutuları ve dahasını içeren değerli oyun içi eşyalar barındıracak!

Ayrıca 8 kasım'dan 21'ine kadar, maceracılar Velia'da bulunan NPC Mathis’in verdiği görevi ve ticaretleri tamamlayarak 100 milyon Gümüş kazanabilecekler. Etkinlik ile ilgili tüm detayları burada bulabilirsiniz!

Black Desert Online Hakkında:

Black Desert Online, son teknoloji görselleri ve beceri temelli savaş sistemi ile MMORPG türüne yeni bir bakış açısı getiriyor. Black Desert Online, oyun piyasasındaki en gelişmiş karakter özelleştirme sistemine sahip. Bu özellik sayesinde bütün oyuncular kalıplardan sıyrılıp tamamen kendilerine özgü karakterler oluşturabiliyor. Özel kontrolleri, güzel tasarlanmış dünyası ve harika hikayesi hem yeni gelenler hem de MMO ve RPG dünyasının emektarları için harika bir oyun. 150’den fazla ülkede, 12 dilde yayında ve 10 milyondan fazla kayıtlı oyuncuya sahip. Mobil ve konsol versiyonlarının 2018’de bütün dünyada yayınlanması planlanıyor.

Black Desert Online hakkında daha fazla bilgi için: https://www.tr.playblackdesert.com

Black Desert Online Steam sayfasına ulaşmak için: https://store.steampowered.com/app/836620/Black_Desert_Online_Turkiye_and_MENA/

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