Basın Bülteni 01 Kasım 2018

Black Desert Online Dünya Genelinde

10 Milyon Oyuncusunu Kutluyor

Macera ve Aksiyon Dolu Black Desert Online 10 Milyon Nüfuslu Bir Ülke Oldu!

Türkiye'nin MMORPG Oyunu Black Desert Online’ın, 10 Milyon Maceracı kutlamalarını kaçırma!

31 Ekim - 28 Kasım tarihleri arasında oyuna kalıcı olarak sahip olabilme şansı için fırsatları takip et!

31 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında, %50 indirimli paketler Black Desert Online mağazasında, kontrol etmeyi unutma!

Açık dünya, aksiyon MMORPG oyunu Black Desert Online’ın artık dünya çapında 10 milyondan fazla oyuncusu var. Oyun, gelişmiş özelleştirme sistemi, geniş açık dünya, aksiyon dolu savaşları ve en iyi oyun grafikleriyle dünya çapındaki maceracılar tarafından yaygın olarak oynanıyor.

31 Ekim'den 28 Kasım'a kadar sürecek 10 milyon oyuncu kutlamasıyla Black Desert Online, maceraperestlere ana silahlar, uyanış silahları ve alt silahlar gibi eşyalar kazanma şansı vererek, haftalık görevlerle maceraya heyecan katacak. Bu haftalık görevleri tamamlayan maceracılar, sıradan silahlardan daha yüksek geliştirme şansına sahip +15 silahlar elde edebilecekler. Görevler, Vell'in okyanusun derinliklerinden yükselip maceracıların karşısına çıkacağı tarih olan 7 Kasım’dan önce geliyor.

Ayrıca, yeni maceracılar ve misafir geçişleriyle oynayanlar, Black Desert Online Türkiye ve MENA'ya kalıcı olarak erişime sahip olma şansını elde edebilecekler. Bugünden itibaren, en az 7 gün boyunca oyuna giriş yapan ve 31 Ekim’de yapılacak olan bakımdan sonra 28 Kasım saat 23:59’a kadar 56. seviyeye ulaşan tüm yeni ve konuk maceracılar, oyuna kalıcı olarak erişime sahip olabilecekler. Tüm etkinlikler ile ilgili ayrıntılı bilgiler burada!

Maceracılar ayrıca oyunun tüm paketlerini, 31 Ekim'den 7 Kasım'a kadar resmi Black Desert Online Web sitesi üzerinden %50 indirimli olarak satın alabilecekler. Paket indirimleri ile ilgili daha fazla bilgi için tıkla!

Black Desert Online Hakkında:

Black Desert Online, son teknoloji görselleri ve beceri temelli savaş sistemi ile MMORPG türüne yeni bir bakış açısı getiriyor. Black Desert Online, oyun piyasasındaki en gelişmiş karakter özelleştirme sistemine sahip. Bu özellik sayesinde bütün oyuncular kalıplardan sıyrılıp tamamen kendilerine özgü karakterler oluşturabiliyor. Özel kontrolleri, güzel tasarlanmış dünyası ve harika hikayesi hem yeni gelenler hem de MMO ve RPG dünyasının emektarları için harika bir oyun. 150’den fazla ülkede, 12 dilde yayında ve 9.5 milyon kayıtlı oyuncuya sahip. Mobil ve konsol versiyonlarının 2018’de bütün dünyada yayınlanması planlanıyor.

Black Desert Online hakkında daha fazla bilgi için: https://www.tr.playblackdesert.com

Black Desert Online Steam sayfasına ulaşmak için: https://store.steampowered.com/app/836620/Black_Desert_Online_Turkiye_and_MENA/

Black Desert Online Facebook sayfasını takip etmek için: https://www.facebook.com/playblackdesertTR/