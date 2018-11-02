Yeşil Pasaport Hakkında Bilgiler

Türkiye’de çalışan kamu memurlarının ayrıcalıklı sahip olduğu ve adını da renginden dolayı aldığı ‘’Yeşil Pasaport’’ nedir ve kimlere verilir? Bugünkü haberimizde herkesin sahip olmak istediği yeşil pasaport hakkında tüm detayları sizlerle paylaştık.

Yeşil Pasaport Kimlere Verilir?

Sadece kamu çalışanlarına verilen yeşil pasaport 2017 yılında çıkarılan kanun gereğince ihracatçılara da verilmektedir. Buradaki amaç ihracatı arttırmaktır. Yeşil pasaportun avantajları arasında Avrupa’ya seyahatte vardır. Fakat daha sonra AB bir karar yayınlayarak internet üzerinden 7 Euro karşılığında özel izin alarak AB topraklarına girilmesini istedi. Eğer 18 yaşın altındaysanız ya da 70 yaş üzerindeyseniz bu izni almanıza gerek yoktur. Yeşil pasaport yenileme için yine devletin kurum ve kuruluşlarına başvurmak zorundasınız.

Yeşil pasaport başvurusu yapacak olan memurlar öncelikle belli bir kıdeme gelene kadar beklemeleri gerekiyor. Yeşil pasaportu yenilemek için buradan tüm detayları görebilirsiniz. Yani hemen yeni memur olmuş kişilere yeşil pasaport verilmiyor. Normalde memurlar arasında kıdemlere bakacak olursak 1’den 13’e kadar kıdem vardır. Eğer memurluğa yeni başlamış iseniz 13.kademeden başlarsınız diye bir kaide yok. Ne kadar sürede okuduğunuz ve askerlik durumunuz gibi kriterler de göz önünde bulunduruluyor. Okuduğunuz okul çok önemlidir. Örneğin lisans mezunu olan bir memur 9/1 kademeden işe başlar. Sicilinde her hangi bir sorun yoksa da her 3 yılda bir kıdem atlar. Yeşil pasaportu almak içinse 1. , 2. Ve 3. Kademede memur olmak gereklidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri,eski bakanlar,devlet sporcusu olan atletlere ve 1. Derecede iken emekli olanlara da yeşil pasaport verilir.

Yeşil Pasaport Avantajları

Dünya’da 195 ülkenin tam tamına 160 ülkesine vizesiz kolaylığı sağlayan yeşil pasaport aslında tüm memurlara kolayca verilir diye halk arasında söylense de aslında memurların sadece %7’lik bir kısmı bu yeşil pasaporta sahiptir. Özelde çalışanlar bu duruma isyan ediyorlardı fakat bu haberi aldıktan sonra umarım bu pasaportu almanın kolay olmadığını anlamışlardır. Bu arada bordo pasaportlular da 102 ülkeye vizesiz olarak seyahat edebilmektedirler. Yani çok üzülecek bir durum yok. Siz yeter ki dünyayı gezmeye karar verin her şeyin bir çözümü vardır.

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