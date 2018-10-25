İş Güvenliği ve İşyeri Hekimliği

İş hayatında özellikle iş yerlerinin, bir çok kontrolü bir arada tutmaları gerekiyor. İş sağlığı ve işçi sağlığı bunların başında gelmekte olup, tüm çalışma ortamlarında, sadece doğru bir işleyiş için değil, aksine mecburi olarak da bulundurulması gerekmektedir. Çalışma Bakanlığının bu konuda oldukça sıkı tedbirlerinin bulunuyor olmasından dolayı, iş yerinde ki çalışan sayısına göre mecburi olarak işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu getiriyor. Firmalar için öncelikler arasında bu tür meziyetleri olan çalışanları iş almak geliyor. Bu nedenle üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun kişilerin iş güvenliği uzmanı eğitimi alarak, firmalara hizmet verdiklerini söyleyebiliriz. Bu tür eğitimlerde, işletme içerisinde gerek çalışma ortamı ve gerekse de ürün sağlığı açısından alınması gereken tüm tedbirlerin alınması sağlanıyor. Böylelikle iş güvenliği uzmanı eğitimi alan kişi, işletme içerisinde tam anlamı ile karar veren ve vermiş olduğu kararları uygulatan, en net isim olarak karşımıza çıkıyor.

İş Güvenliği Eğitimi

Bu tür özel eğitimler, devlet tarafından tasvip edildiği gibi, ayrıca eğitimleri alanların belgelenmesi de, gerekli sınavlara girilmesinin akabinde devlet tarafından veriliyor. Yani resmi olarak işletme içerisinde gerek gördüğünüz tüm tedbirleri almakla mükellef oluyor ve buna göre iş güvenliğini alabiliyorsunuz. Fabrikalar, şantiyeler, üretim alanları başlıca çalışma alanları içerisinde olup, daha bir çok yerde gerekli duyulmaktadır. Tüm işletmelerin bu risk analizleri yapmaları gerekli olduğu gibi, çalışan sayısına göre iş yerinde çalıştırmakta zorunlu hale gelebiliyor. Çalışan sayısı az olan yerler için, bu hizmeti veren kurumlar ile çalışmaları yeterli oluyor. Burada Yöntem akademi sayesinde, iş güvenliği uzmanı eğitimi alabiliyorsunuz. Bununla ilgili olarak http://www.yontemakademi.com.tr/is-guvenligi-uzmanligi-egitimi linkini tıklayarak da daha detaylı bir şekilde bilgi alabilirsiniz.

İşyeri Hekimliği Eğitimleri

Ayrıca işletme içerisinde, personel sayısına göre işyeri hekimi de bulundurmanız gerekiyor. Yani iş güvenliği uzmanı, A, B, ve C sınıfına göre hizmet verdiği gibi, size uygun olan belgeye göre iş güvenliği uzmanı çalıştırmalısınız. Hekim ise çalışan sayısına bağlı olarak, iş yerinde özel bir oda da, işçilere sağlanması gerekmektedir. Anca sayı ne kadar olursa olsun, işyerinin direk bünyesinde bir doktor ile çalışmanıza gerek yok. Bunun için hizmet veren doktorlar ile anlaşarak, haftalık belirli gün ve saatinde iş yerinize gelmelerini ve muayenelerinde çalışanlarınıza gerekli tedavileri uygulamaları hizmetlerini verebilirsiniz. İşyeri hekimliği eğitimi konusunda da uzman olan Yöntem Akademi sayesinde, istediğiniz rahatlıklar gerekli eğitimleri alabiliyorsunuz.

İş Güvenliği Eğitimleri

Aslında bu tür eğitimler zaman içerisinde fabrika içerisinde ki normal çalışanlara da veriliyor. Ancak konumuz bu olmadığı için, biz direk olarak bu işi yapmak isteyen kişilere bilgi veriyoruz. İş güvenliği uzmanı eğitimi sayesinde, devletten resmi olacak alacağınız belge sayesinde, ister direk olarak bir firmada bu görevde işe başlayabilir, isterseniz de aracı kurumlarda çalışarak, firmalara sadece ihtiyaçları oldukları zamanlarda hizmet verebilirsiniz. İş güvenliği uzmanlığı henüz ülkemizde yeni olsa da, bugün neredeyse tüm işletmelerin bu hizmetleri aldığını söyleyelim. İşyeri hekimliği uzmanlığı üzerine de eğitim alabileceğiniz gibi, bu iş kolunun 1980'den bu yana ülkemizde kullanıldığını belirtelim. İşte bununla ilgili www.yontemakademi.com.tr adresine girerek sizde aradığınız bilgilerin tamamını bir arada görebilirsiniz.

Yöntem Akademi Eğitimleri

Yöntem Akademi, sağlamış olduğu eğitimler sayesinde gireceğiniz sınavlarda başarılı olmanızı sağlıyor. Bu nedenle sizlerde işletme içerisinde her türlü güvenlik tedbirlerini almak için gerekli tüm eğitimleri iş güvenliği uzmanı eğitimi ile alabilir ve sonrasında iş yerlerinde bu pozisyonda çalışmaya başlayabilirsiniz. İşyeri hekimliği eğitimi için de aynı eğitimleri alabilecek ve akabinde daha etkin bir şekilde işyerlerine hizmet verebileceksiniz. İşinizi şansa bırakmak istemiyorsanız eğer, kesinlikle sizde en iyi şekilde eğitim almaya başlayabilirsiniz.

Uzmanından İş Güvenliği Eğitimleri

Artık daha kolay bir şekilde iş güvenliği uzmanı eğitimi ve işyeri hekimliği eğitimi alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken sadece Yöntem Akademi kurumuna ulaşmak ve belge sınavına girmeden önce, en iyi şekilde eğitimlerinizi almak olacaktır.