VRF Klima İle Bina Soğutma Nasıl Yapılır ?

Merhaba sevgili arkadaşlar son üç dört aydır yaşadığım olaylardan kazanmış olduğum tecrübeleri sizinle paylaşmaktan çok mutluyum. Malumunuz ülkemiz hem yaz hemde kış ülkesi, kış boyunca hiç bir şekilde ısınmayan bir binamız vardı. Patrona o kadar söyledik çalışırken üşüyoruz ve çalışmalarımız verimli olmuyor diye ancak patron ne denediyse binanın ısınma sorununu çözemedi. Biçimsel olarak binada 1. katlarda şort tişört ile dolaşabilirken 5. katta kışılık kaban hatta iki kat kaban giyerek dolaşıyorduk. Bir yandan doğalgaz faturası bir yandan elektrikli ısıtıcılar filan derken patron sonunda bana bizi kışın ısıtacak yazın ferahlatacak bişeyler bul dedi. Bende bu konu ile ilgili araştırma yaparken ısıtma ve soğutma çözümlerinin Vrf klima sistemleri olarak adlandırıldığını öğrendim. Kısa bir süre Vrf klima ile ilgili yaptığım çalışmalar sonuçlarını verdi ve Vrf sistem işleri yapan www.alyatek.com.tr isimli internet sitesine ulaştım. Şirketin sitesini incelerken köklü bir şirket olduklarını tüm klima üreticileri ile ortak projelendirme ve çözüm yapmalarını görmem üzerine keşif için Vrf klima sistemi yaptırmak için kendileri ile irtibata geçtim. Bir gün sonrasında şirketimize bir keşif ekibi yolladılar sistemin bizim için uygun olduğunu söylemelerinin ardından bu konuyu patronuma anlattım. O da neymiş bu Vrf klima sistemleri diye sormasının ardından biz başladık patrona Vrf Sistem anlatmaya patron bunun iyi bir sistem olduğuna inanmasından sonra klima için çalışma başladı.

Vrf sistemli klimamız var artık

Arkadaşlar kısa süreli bir çalışmanın ardından kış daha tam bitmeden binamıza Vrf klima yaptırdık. Artık odalarımız aynı sıcaklıkta ve herkes kışın ortasında binanın içerisinde şortla dolaşabiliyor. Tabi bu bizim iş verimimizi de fazlasıyla etkiledi patronumuz Vrf sistem ısıtma ve soğutmasından çok memnun iş veriminin artmasıda en çok onun işine yarıyor tabiki bende artık bina içerisinde her odada aynı elbiseler ile dolaşmaktan çok mutluyum Vrf klima sistemleri ısıtma ve soğutma işleri için olmazsa olmaz bence ilerde kendime ait bir binam olursa düşünmeden bu tarz bir klima sistemi yaptıracağım. Bununla ilgili sizde hemen https://alyatek.com.tr linkine tıklayabilir ve bilgi alabilirsiniz.

Alyatek Klima sistemleri

Alyatek klima sistemleri siz değerli müşterilerimize iklilendirme, ısıtma, soğutma ve havalandırma alanlarında kaliteli çözümler üretmek için kendi arge ekibi ile uzun yıllardır sektörde varlığını ortaya koymuş bir firmadır. Firmamız iş alanlarında ısıtma sistemleri olarak sıvı yakıtlı kat kaloriferleri, katı yakıtlı kat kaloriferler, kombiler, merkezi sistem kalorifer sistemleri, rooftop klima sistemleri gibi ürünleri ile kaliteli ve verimli ısınma çözümleri üretir. İş alanlarımızdan soğutma sistemlerinde Vrf Sistem, kondanser sistemleri , condesing unit soğutma sistemleri, monoblok soğutma sistemleri, Vrf klima, split soğutma sistemleri, merkezi sistem, evaporatör soğutma sistemleri, Vrf sistemleri gibi ürünleri ile daha verimli soğutma sistemleri hizmetlerini sizin istediğiniz özelliklerde siz müşterilerimize sunmaktayız. Vrf klima sistemleri ürünlerimiz için http://alyatek.com.tr/ adresindeki internet sitemizi ziyaret edebilir 0 (216) 494 1 494 telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Vrf Klima sistemleri

Vrf klima sistemleri, soğutma ve iklimlendirme alanında kendi arge ekibimiz ile yaptığımız çalışmalar neticesinde, bize göstermiş olduğunuz oda, ev yada binalarda sizlere en verimli soğutma sistemi kurmak için en üst seviye hizmet kalitemizle piyasada ön planda olmaktan çok mutluyuz. Firmamıza ait online katalogdan Vrf sistemleri ürünlerimize bakabilir istediğiniz vrf sistem ürününü bizden talep edebilirsiniz. Sizlere çözümler üretmek firmamızın kalite politikası ve birinci sıradaki ilkemizdir. İsterseniz firmamızı İstasyon Mh. Şehitler Cd. Dostkent Sitesi A Blok No:107/1-2 Tuzla Marina Karşısı Tuzla/İSTANBUL adresinde ziyaret edebilirsiniz, sizlerle bir kahve içmekten mutlu olacağımızdan çekinceniz olmasın. Ürünlerimizin tümü bu alanda dünya markası olarak ismini duyuran firmalardan temin edilmekle beraber her birisi kalite standartları belgelerine sahiptir.

Gece gündüz durmaksızın ekibimiz ile birlikte sizlere çözüm üretmek amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz. Ayrıca sadece ısıtma ve soğutma degil , fanlı ve hava kanallı havalandırma sistemlerimizde artık firmamızın hizmetleri arasındadır. Köklü firmamız aracılıyla istediğiniz Vrf klima sistemleri ürünerine sahip olabilir geçerekli çalışmalar yapıldıktan sonra Vrf kurulumunu yaptırabilirsiniz. Vrf sistemleri küçük büyük her türlü ev ve binalarda kullanılabilmektedir bizi arama ve bilgi alma konusunda uzman ekibimizle görüşebilirsiniz.