Fiat Yetkili Servis Randevusu Nasıl Alınır?

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Fiat Yetkili Servis Randevusu Nasıl Alınır?
Fiat Yetkili Servis Randevusu Nasıl Alınır? tanitim tanitim Tarih: 2018-10-25 Saat: 09:55:31
Güncelleme : 2018-10-25 09:55:31Bu içerik 51 kez okundu.
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Aracımızın bakım zamanı geldiğinde veya herhangi bir hasardan dolayı servise vereceğimiz zaman herhangi bir özel servis yerine Fiat yetkili servisini tercih etmeliyiz. Bu hem kaliteli hizmet hem de orijinal parça kullanmak açısından önemlidir. İnternet üzerinden online Fiat servis randevusu almak oldukça kolaydır.

Fiat aracınız için yetkili servis randevusunu Fiat bayilerine uğramadan internet üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden rahatlıkla randevu alabileceğiniz gibi, istediğiniz servis noktasından, herhangi bir tarih ve saatte kolaylıkla Fiat servis randevusu alabilirsiniz.

Ayrıca aşağıdaki işlemlerden 1 tanesini yaptıracaksanız “HIZLI SERVİS RANDEVUSU” kısmından randevunuzu alabilirsiniz ve aracınız 1 saat içerisinde size teslim edilir.

  • Yağ bakımı
    Filtre
    Akü değişimi
    Ampul
    Far ayarı
    Ön fren balataları
    Silecek süpürgesi
    Dizel partikül Filtresi (DPF) temizliği
    Klima gazı kontrol/dolum

“7/24 SERVİSE TESLİM” kısmından ise aracınızı servise bırakma ya da alma saatleriniz Fiat servisin çalışma saatlerine uymuyor ise bu randevuyu aldıktan sonra istediğiniz zaman aracınızı servise bırakabilir ve alabilirsiniz.

Ayrıca güncel Fiat kampanyalarını internet üzerinden inceleyebilirsiniz. Yetkili servis için oldukça güzel fırsatlar var.

 

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