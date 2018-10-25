Fiat Yetkili Servis Randevusu Nasıl Alınır?

Aracımızın bakım zamanı geldiğinde veya herhangi bir hasardan dolayı servise vereceğimiz zaman herhangi bir özel servis yerine Fiat yetkili servisini tercih etmeliyiz. Bu hem kaliteli hizmet hem de orijinal parça kullanmak açısından önemlidir. İnternet üzerinden online Fiat servis randevusu almak oldukça kolaydır.

Fiat aracınız için yetkili servis randevusunu Fiat bayilerine uğramadan internet üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden rahatlıkla randevu alabileceğiniz gibi, istediğiniz servis noktasından, herhangi bir tarih ve saatte kolaylıkla Fiat servis randevusu alabilirsiniz.

Ayrıca aşağıdaki işlemlerden 1 tanesini yaptıracaksanız “HIZLI SERVİS RANDEVUSU” kısmından randevunuzu alabilirsiniz ve aracınız 1 saat içerisinde size teslim edilir.

Yağ bakımı

Filtre

Akü değişimi

Ampul

Far ayarı

Ön fren balataları

Silecek süpürgesi

Dizel partikül Filtresi (DPF) temizliği

Klima gazı kontrol/dolum

“7/24 SERVİSE TESLİM” kısmından ise aracınızı servise bırakma ya da alma saatleriniz Fiat servisin çalışma saatlerine uymuyor ise bu randevuyu aldıktan sonra istediğiniz zaman aracınızı servise bırakabilir ve alabilirsiniz.

Ayrıca güncel Fiat kampanyalarını internet üzerinden inceleyebilirsiniz. Yetkili servis için oldukça güzel fırsatlar var.