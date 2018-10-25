İkinci El Oto Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

İkinci el oto almak istiyorsunuz ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmiyor musunuz? Bu yazı tam size göre.

İkinci el araba fiyatlarına bakacak olursak her türlü bütçe için bir araç mevcut. Öncelikle bütçenizi belirleyin ve bütçeninizi belirlerken çıkabilicek ekstra masrafları da göz önünde bulundurun. Örnek verecek olursak ikinci el renault araçlar oldukça bütçe dostu ve kaliteli araçlardır.

Ardından kendiniz için doğru bir araç seçtiğinize emin olun. Önceliğiniz güvenlik mi? Yoksa yakıt tüketiminin az olması mı? Otomatik vites mi düz vites mi gibi çeşitli sorulara cevap verin ve tercihlerinizde bunu göz önünde bulundurun.



Aracı mutlaka canlı olarak inceleyin. Gözle görülen herhangi bir hasar olabilir ve bu ilanda belirtilmemiş olabilir. Bu yüzden iç-dış olacak şekilde aracınızı inceleyin, hasar kontrolü yapın. Bununla da yetinmeyin aracı bir ustaya gösterin.



Aracı test sürüşüne çıkartın ve bir sürüş deneyimi yaşayın. Gerek koltuklar gerekse radyo, klima gibi aracın iç özelliklerini test edin.

Son önerimiz de pazarlık yapmayı unutmayın. Otomobil sahibi pazarlık payı olmadığını söylese bile pazarlık yapmaktan çekinmeyin, bu sayede çok güzel indirimler elde edebilirsiniz.

