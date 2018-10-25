Jimnastik, bedenin fiziksel ve estetiksel açıdan gelişmesi için kapalı salonlarda, evlerde ya da herhangi jimnastiğe uygun bir yerde yapılan spor dalıdır.

Jimnastik sporunun dalları;

1-Artistik Jimnastik.

Artistik jimnastik hem erkeklerin hem kadınların yapabildiği olimpik bir jimnastik dalıdır. Ama artistik jimnastik, erken yaşlarda başlamak zorundadır yani en geç altı yaşına kadar bir jimnastik kursuna yazılıp, o eğitimin alınması gerekir. Hem bu sayede çocuk erken yaşlardan itibaren sosyalleşme fırsatı bulabilir ve yüksek derecede özgüven kazanbilir.

2-Aletli Jimnastik

Bir alet ile beraber yapılan jimnastik hareketleridir. Genellikle erkekler tarafından yapılır, çünkü güç gerektiren bir spor dalıdır. Tabii kadınlar da yapabilir. Bu spor dalında kullanılan aletler şöyledir; barfiks, paralel, bar, kulplu beygir, denge, atlama beygiri ve halkadır.

3-Ritmik Jimnastik

İp, çember, top, lobut ve kurdele kullanılarak yapılan estetik bir jimnastik dalıdır.

4-Pasif Jimnastik

Pasif cimnastik , bölgesel yağ eritmede kullanılan bir tekniktir. Bu teknikte yağlı bölgeye elektrik, akımı göndererek bölgesel zayıflama yapılır. Birnevi elektroterapi yöntemidir.