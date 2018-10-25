Jimnastik sporunun dalları

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Jimnastik sporunun dalları
Jimnastik sporunun dalları tanitim tanitim Tarih: 2018-10-25 Saat: 09:54:20
Güncelleme : 2018-10-25 09:54:20Bu içerik 70 kez okundu.
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Jimnastik, bedenin fiziksel ve estetiksel açıdan gelişmesi için kapalı salonlarda, evlerde ya da herhangi jimnastiğe uygun bir yerde yapılan spor dalıdır.

 

Jimnastik sporunun dalları;

 

1-Artistik Jimnastik.

 

Artistik jimnastik hem erkeklerin hem kadınların yapabildiği olimpik bir jimnastik dalıdır. Ama artistik jimnastik, erken yaşlarda başlamak zorundadır yani en geç altı yaşına kadar bir jimnastik kursuna yazılıp, o eğitimin alınması gerekir.  Hem bu sayede çocuk erken yaşlardan itibaren sosyalleşme fırsatı bulabilir ve yüksek derecede özgüven kazanbilir.

 

2-Aletli Jimnastik

 

Bir alet ile beraber yapılan jimnastik hareketleridir. Genellikle erkekler tarafından yapılır, çünkü güç gerektiren bir spor dalıdır. Tabii kadınlar da yapabilir. Bu spor dalında kullanılan aletler şöyledir; barfiks, paralel, bar, kulplu beygir, denge, atlama beygiri ve halkadır.

 

3-Ritmik Jimnastik

 

İp, çember, top, lobut ve kurdele kullanılarak yapılan estetik bir jimnastik dalıdır.

 

4-Pasif Jimnastik

 

Pasif cimnastik ,  bölgesel yağ eritmede kullanılan bir tekniktir. Bu teknikte yağlı bölgeye elektrik, akımı göndererek bölgesel zayıflama yapılır. Birnevi elektroterapi yöntemidir.

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