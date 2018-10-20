Falkenham Plus Kalıcı Makyaj Silme Kremi

Kıl tekniği ile yapılmış bir kalıcı makyaj düşünelim sonrasında kötü bir hal almış krem eski haline çevirir mi cildi dersiniz. Bu bağlamda daima sonuca kavuşma sağladığı saptanmıştır.

Falkenham Plus Nedir ?

Falkenham Plus dövme silme kremi Dr. Alec Falkenham tarafından bulunup geliştirilen bir kremdir. Canadalı bilim insanı Alec Falkenham dövme silme kremi çalışmalarının başlangıcı da ilginçtir. Patoloji dalında doktorasını yaparken vücutta yaralanmalardan dolayı oluşan zararın kısa sürede iyileşmesi ve iz kalma olasılığını en aza inmesi için geliştiridiği formülü aynı şekilde dövme yapılması sonucunda olduğunu ve bu tarz izlerinde giderebileceğini düşündü. Testleri devam ederken dövmelerin üzerinde de denemeye başladı. Bu denemelerle yeni bir dövme silme yöntemi bulduğunun farkına vardı. Dövme silmek için yapılan denemelerde dövmeler zamanla soluklaşmaya başladığında artık çalışmalarını tamamen mürekkebin renk pigmentlerini insan cildinden ayırmaya yönelik olmuştur. Tam anlamıyla dövme silme işlemini gerçekleştirdikten emin olunduktan sonra laboratuvar ortamlarında testleri tamamlanıp ilk olarak kanada’da satışa sunuldu.



Kullanılan Alanlar

Tür olarak farklı da olsa makine ile mürekkebi cilt altına işlenerek yapılmış dövmler kalıcı dövmelerdir. Aynı zamanda el ile dövme mürekkebin haricinde amatör olarak farklı türde mürekkepler kullanılmış dövmelerde de tam başarı göstermiştir.

Makine ile yapılmış dövme mürekkebi kullanılan dövmeler,

Rotring mürekkebi ile yapılmış amatör dövmeler,

Çini mürekkebi kullanılarak yapılmış dövmeler,

Çeşitli renkler ile yapılmış dövmeler,

Microoblading 3D kıl tekniği ile yapılmış kaş kontürü,

Kalıcı makyaj yapılmış ciltlere,

Kafa derisine pigmentasyon tekniği ile yapılmış saç simülasyonlarını silmek için kullanılır.



Falkenham Plus Türkiye'ye Girişi

Kanada’da 1 yıl satıldıktan sonra Türkiye’de yapılmış haberler ile oldukça gündemde kaldı. Bu haberler sayesinde oldukça fazla insanın haberi oldu ve çok yüksek bir talep oldu. Dövmesi olup aklında hiç sildirmek istemeyen insanlar bile takip etmeye başladı.Özellikle günümüzde haber sitelerinden ziyade sosyal medyada çok fazla ilgi gördü.



NEDEN BU YÖNTEM

Türkiye’de Dövme silme yöntemleri çok kısıtlıydı hatta tek bir yöntem var diye biliniyordu. Özellikle lazer ile silen firmalar seslerini duyurdukları için insanlar başka yöntemlerden haberdar bile olamıyorlardı. Bu sebeple bir çok insan bu firmaların silme ücretlerini daha kendi dövmeleri için fiyat bile almadan kulaktan kulağa bilgilerle sildirmekten vazgeçmiştir. Şuan en çok duyulan lazer yöntemi ile çok küçük dövmeler için binlerce lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Falkenham Plus Dövme silme kremi talep olmasının en büyük sebebi ücreterinin diğer yöntemlere oranla çok daha az maliyetli olmasıdır.





FARKLI DÖVME SİLME İŞLEMLERİ NEDEN ÖNERİLMEZ?

Falkenham Plus dövme silme kreminin haricinde dövme silme yöntemlerinin başında lazer ile silme geliyor. Bu yöntemin çok zararlı olmasının nedeni dövme bulunan bölgede ışınlardan sonra kalan yanık izleri ve kalıtsal bozukluklardır.Lazer ile sildirmek isteyen bireylerin ilk seans öncesinde dövmenin tamamen silinebilemeyeceği açıklanır. Yaptıran insanların çoğu pişman olmuşlardır. Dövmeler iz kalmadan silinmesin başarısı lazerde oldukça düşüktür. Genelde lazer seanslarının sonucunda yara oluşmaları olmuştur. Bunun sebebi operasyonlardan sonra dövme olan bölgelerin ağır tahribattan dolayı açık yara oluşturmasıdır. Bu yaralar iyileşirken izler kalabiliyor. Bu izlerin giderilmesi oldukça güç olur bazende giderilemeyecek kadar derin olabiliyor. Başka bir yöntem ise kimyasal peeling ile silmedir. Bu yöntemi araştırdığınız zaman bir çok insan bu yöntem ile dövme silmiştir. Kimyasal peeling içinde bir kısım insan evde kimyasal ürünlerle tek başına uygulanmamasını savunurken bir kesim insan maliyetleri düşük olduğunu ve başka yöntem olmadığını söylemektedir. Elbette bu yöntemlerin dövme silme kremi girmeden önceydi.

DÖVME BOYUTUNA GÖRE KAÇ ML ALMALIYIM ?

10 ile 14 cm arasında büyüklüğe sahip dövmeler için 50 mL,

15 ile 30 cm arasındaki dövmeler için ise 100 mL. Ürün tavsiye edilmektedir.

Saç simülasyonu, kalıcı makyaj ve Microoblading 3D kıl tekniği ile yapılmış kaş kontürü için 50 mL krem kullanılması gerektiği belirtilmektedir.



FALKENHAM PLUS KREM KULLANIMI



Falkenham Plus kullanımdan önce dövme olan bölgede hijyen sağlamak amacıyla cilt nötra mendil ile temizlenmelidir. Sonrasında dövmenin üzerine dövmenin boyutu kadar krem sürülür ve masaj yaparak yedirilir. Bu işlem günde 3 kere uygulanır ve akabinde 15 gün içerisinde soluklaşma başlar.



ÜRÜN SİPARİŞ YÖNTEMLERİ

Sizde Ürünün Tek Resmi Satış Sitesinden Sipariş Vermek İçin https://www.falkenhamplus.com