Asır kına organizasyon şirketi, İstanbul’da verdiği başarılı kına gecesi organizasyonları ile fark yaratmayı başarmıştır. Avrupa yakasında Davutpaşa, Anadolu yakasında ise Pendik’te merkezleri bulunan şirketi, aynı zamanda bir çok referansa da sahiptir. 17 senedir verdiği hizmet ile bir çok çiftin mutluluğunda önemli rol oynayan Asır Kına gecesi Organizasyonu şirketi, verdiği hizmetler ile de fark yaratmaya devam ediyor.

Şirket kına cariyeleri, karşılama hizmeti,kına tahtı, damat kostümü, davul show, mekan süsleme, konfeti show ve hint kınası gibi hizmetler de sunmaktadır. Bunları oldukça uygun fiyatlardan karşılayan şirket, sizlere sunduğu başarılı hizmetleri güvenilir personel kadrosu ile sağlamaktadır. Organizasyon için en doğru lokasyonu bularak, sizlere zahmete sokmadan bir çok işleminiz halledilmektedir.

Kına organizasyon her evlenmek isteyen genç kızın hayalidir. Türk örf ve adetlerine göre kına gecesi oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu mutlu gecede, kimse bu tarz işlerin organizasyonu ile uğraşmak istemez. Asir kına organizasyonu şirketi bu noktada sizlere yardımcı olmaktadır. Her türlü detayı atlamadan sizlerin mutluluğu için çalışan şirketimiz, internet sitesi üzerinden de hizmet veriyor. Şirketin internet sitesine giriş yaparak konu hakkında daha fazla detay alma şansına sahip olabilirsiniz. Sitede yer alan iletişim numaralarını kullanarak, organizasyon hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Asır Kına Organizasyonu şirketi 17 senelik bir tecrübeye sahiptir. Tüm İstanbul ilçelerinde verdiği hizmet ile evlilik öncesinde son gecede aile dostları ve arkadaşlar ile güzel bir eğlence için organizasyon hizmeti sunulmaktadır. Kına Organizasyon özellikle Pendik ilçesinde verdiği hizmet ile dikkat çekmektedir. Gelin adayları için unutulmaz anı, özel menüler ve programlar düzenlenmektedir. Farklı bir kına gecesi ile sıradanlıktan uzaklaşarak destansı bir gün yaşamak için bize telefon numaramız ile başvurabilirsiniz.

Kına mumu, bindallı, kına süslemesi, zenne gibi seçeneklerin yanında çeşitli ikramlarda bulunmaktadır. Kına gecesi düzenlemek için yapmanız gereken tek şey telefon numarası aracılığı ile Asir Kina Organizasyonu şirketi ile ulaşım kurmak. İstanbul’un her yerinde sizler için mekan bularak unutulmaz bir gece yaşamanıza vesile oluyoruz.