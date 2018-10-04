MALTA HAKKINDA GENİŞ BİLGİ

Malta, Sicilya'nın 93 km güneyinde ve Kuzey Afrika anakarasının en yakın noktasından 290 km uzaklıkta Akdeniz'in merkezinde yer almaktadır. Üç ana ada vardır Malta, Gozo ve Comino. Bu adalarının yanı sıra Cominotto ve Filfla adında iki küçük adası vardır.

Malta'nın kapladığı alan Washington, DC'nin iki katından biraz daha azdır. Toplam kıyı şeridi 252.81 km'dir (157 mil). Malta'nın başkenti Valletta, Malta adasının doğu kıyısında yer almaktadır.

Malta, doğudan kuzeydoğuya uzanan kayalık biçiminde (başlıca kireçtaşı), derin limanlar, koylar, dereler ve kayalık koylardan oluşur. Ülkenin en yüksek noktası, Malta'nın güneybatı kıyısında bulunan Ta'Dmejrektir (253 m / 803 ft). Plajları kayalık ve kumlu olarak değişmektedir. Ramla Körfezi'nin kuzey plajı kırmızı kumları ile bilinir.

İKLİM

İklim tipik olarak Akdeniz iklimi, yazlar oldukça sıcak ve kuru kışlar yağmurlu ve ılımandır. Ortalama kış sıcaklığı 9 °c'dir (48 ° f); ortalama yaz sıcaklığı, 31 ° c (88 ° f). Yağış çoğunlukla Kasım ve Ocak ayları arasında gerçekleşir ve yıllık ortalama yağış 56 cm (22 inç) 'dir.

GÖÇ

Yüksek nüfus yoğunluğu ve işsizlik göçe neden oldu. Malta'da yaşayan çoğu yabancı, İngiliz vatandaşları ve onlara bağımlı olan kimselerdir. Malta'nın ulusal mülteci hukuku yoktur ve Malta'da tanınan tüm mülteciler üçüncü ülkelerde yeniden yerleştirilmiştir. 1983'ten beri Malta, 2.400 sığınma başvurusu almıştır.

ETNİK GRUPLAR

Çoğu Maltalı'nın eski Kartacalılardan ve Fenikelilerden geldiğine inanılıyor, ancak İtalyan ve diğer Akdenizden geldiklerine dair güçlü kanıtlar vardır. Birkaç bin kişi Arap, Afrikalı veya Doğu Avrupa kökenlidir.

DİL

Ülkenin resmi dili Romancadan asimile olmuş Semitik bir dil olan Maltaca, ve İngilizcedir.

DİN

Roma Katoliği mezhebi resmi devlet dinidir, ancak tüm inançlara ibadet özgürlüğü vardır. Nüfusun tahmini %95'i Roma Katoliğidir ve yaklaşık %63'ü aktiftir. Ülkedeki Protestanların çoğu Maltalı değildir; İngiliz emekliler ve diğer ülkelerden gelen tatilciler Protestan nüfusunu oluştururlar. Yehova'nın Şahitleri, Son Zaman Azizleri İsa Kilisesi, Evanjelik Kiliseleri Kardeşliği ve İncil Baptist Kilisesi gibi adada aktif gruplar vardır. Bir müslüman camisi ve bir Yahudi cemaati var. Zen Budizmi ve Bahai İnancının temsilcileri vardır.

EKONOMİ

Malta'nın kireçtaşı haricinde az sayıda doğal kaynağı vardır. Tarım, adaların kayalık olması nedeniyle sınırlı ölçüdedir ve çoğu gıda ithal edilmektedir. Endüstriyel hammaddeler de ithal edilmektedir. 1964'e kadar, ekonomide İngiliz askeri güçlerinin baskısı vardı. İngiltere askeri personelinin 1979'da çekilmesiyle tersaneler ticari kullanıma dönüştürüldü. Malta ekonomisi artık gemi inşa, bakım ve onarımın yanı sıra hafif sanayi, turizm ve diğer hizmet sektörlerine de sahiptir. Hükümet, ortak girişimler de dahil olmak üzere çeşitli girişimlerde hisse sahibidir. 1992 yılında Malta borsası açıldı.

EĞİTİM

Malta hukuku, Roma Katolik Kilisesi'nin öğretilerinin devlet okulu müfredatına dahil edilmesini ve 1983'te yürürlüğe giren tüm okulların ücretsiz eğitim vermesini gerektirir. Eğitim, 5-16 yaş arası çocuklar için 11 yıl zorunludur ve devlet okullarında ücretsizdir. İlkokul altı yıllık dönemi kapsar, bunu beş yıllık ortaöğretim izler. Öğrenciler daha sonra iki yıllık bir lise veya dört yıllık bir meslek okuluna katılma seçeneğine sahip olurlar. Özel okullar ya da kilise orta öğretim okulları daha özel müfredatlara sahip olabilir. Akademik yıl ekim ayından haziran ayına kadar devam etmektedir.

Yüksek öğrenim kurumları Malta Üniversitesi, Uluslararası Denizcilik Hukuku Enstitüsü ve Sanat Okulunu içerir. 2003 yılında, gençlerin yaklaşık %30'u bir yüksek öğrenim programına kaydedilmiştir. 2004 için yetişkin okur-yazarlık oranı ortalama%87.9, erkeklerde % 86.4 ve kadınlarda % 89.2 olarak tahmin edilmiştir.

2003 itibariyle, eğitim harcamaları GDP'nin % 4,6'sı olarak tahmin edilmiştir.

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TURİZM- SEYAHAT

Büyük bir endüstri olan turizm, 1990'lardan beri Malta ekonomisini geliştirmede büyük rol oynamıştır. Özellikle de Valletta'nın, mükemmel kumsalları birçok doğal ve tarihi mekanı vardır. Futbol milli sporudur ayrıca hokey, badminton, dart, ragbi ve bilardo da popülerdir.

ABD vatandaşları ve Batı Avrupalıların çoğu için 90 güne kadar olan sürede vize gerektirmez. 2003 yılında Malta'ya yaklaşık %40'ı İngiltere'den gelen 1.127.000 ziyaretçi gelmiştir. O yıl otellerde ve diğer konaklama birimlerinde %53 doluluk oranıyla 41.300 yatak mevcuttur.

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