Ulusal lig maçlarına verilen arada Siyah beyazlı yıldız futbolculardan Vida, Medel ve Roco milli takımları ile maça çıktılar. Tipobet sitesinin açıkladığı maç kadrolarına göre Hırvatistan milli takımında Domogaj Vida takımının İspanya ile oynadığı maça ilk 11 de başladı. Maçta fazla etkili olamayan Vida takımının İspanya milli takımına 6 - 0 yenilmesine engel olamadı. Siyah Beyazlılara geçen sezon İnter'den transfer olan Garry Medel ve bu sezon takıma katılan Roco ise Şili milli takımı ise Güney Kore karşısına çıktı.

Şili milli takımı geçtiğimiz hafta Japonya'da Güney Kore ile hazırlık maçı yapacaktı. Ancak Japonya'da meydana gelen depremden dolayı hazırlık maçı oynanamamıştı. Ertelenen Şili - Güney Kore maçını dün Güney Kore'de bulunan Busan Asiad Main stadında oynandı.

Domagoj Vida Farkı Engelleyemedi

Transfer sezonunda adı sürekli Premier lig ekipleri ile anılan Domogaj Vida Hırvatistan milli takımı ile İspanya karşısında 90 dakika görev aldı. Maçta İspanya milli takımı baştan sona üstün bir oyun sergiledi ve rakibini sahadan adeta sildi. İspanya milli takımında özellikle Sergio Asensio müsabakada şov yaptı ve takımını 6 - 0 'lık galibiyete taşıdı. Maçtan sonra oyuncular hakkında puan değerlendirmesi yapan bahiskanali.comsitesi Hırvatistan milli takım oyuncularına düşük not verirken maçın yıldızı olarak Real Madrid'in genç starı Asensio'yu gösterdi.