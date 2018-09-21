Dini Düğünlerinizi sizler için unutulmaz, gerekliliklerine uygun ve edineceğiniz en keyifli deneyimlerinizden birisi olması adına sizler için planlıyoruz. İnanç Organizasyon olarak pek çok hizmetimiz arasından, uygun fiyatlar, sorunsuz hizmet ve müşteri memnuniyetini baz alan firmamız sizler için çalışıyor ve her daim istekleriniz doğrultusunda düzenlenen düğün paketlerimizle sizlere hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Çeşitlendirilebilir, sizlerin öneri ve istekleri doğrultusunda düzenlenebilir İslami düğün organizasyonları ve paketlerimiz mevcuttur. Rakip dini düğün organizasyonu firmalarımızdan farklı olarak sizlerin deneyimini güzelleştirmek, kaliteli ve ekibimiz, dekorasyon, düzenleme ve detaycılığımızla tüm misafirlerinizin hayran kalacağı gösteriler sunuyoruz.

Türkiye’nin dört bir yanında hizmet vermemizin yanı sıra Avrupa’da da büyük bir kesime kaliteli işler sunmak adına deneyimli ve mücadele eden ekibimiz bulunmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı İslami düğün organizasyonlarında ödenebilir ve hizmetinin karşılığı olan makul fiyatlarla sizlere ulaşılabilir hizmetler sunmak istiyoruz. Hızlı, kaliteli ve eksiksiz hizmetler sunan firmamız, önemli pek çok merkezde organizasyonlar gerçekleştirmek, siz ve değerli misafirlerinizin konforu, eğlencesi ve manevi tatminini sağlamak adına günbegün büyümeye ve kendini geliştirmeye fırsat aramaktadır.

Organizasyon ve Hizmetlerimiz

Firmamız pek çok alanda dini düğün organizasyonları gerekli ve uygun İslami düğün koşullarında, çeşitli aktivitelerle gerçekleştirmektedir. Düğün paketlerimizde töreninin başlatılması için bir açılış konuşması ve sunum, mehter takımı eşliğinde gelinin çıkışı ve pasta kesimi, Kur-an’ı Kerim tilaveti ve Semazen grubu gibi pek çok özgün kutlama ve törene yer verilmektedir. İslami düğün için olmazsa olmazları ve daha pek çok hizmet sizlerin talebi doğrultusunda ücretlendirilecek ve törenlerinize dahil edilebilmektedir. Bay ve Bayan tasavvuf grubumuz, değerli sanatçılardan oluşan Türkçe, Kürtçe ve Zazaca günün anlam ve önemini anlatan dini sohbetler, canlı müzik eşliğinde halay grubu, dua ve kapanış konuşmalarımızla da dini düğünleriniz tam anlamıyla bir bütünlük kazanabilmektedir.

İslami düğün organizasyon firmalarının sıklıkla yer verdiği canlı ilahiler, takı töreni, palyaço kiralama ve tiyatro gösterileri, ney, kanun, ud orkestraları ve şiirler eşliğinde semazen gösterileri de deneyiminizi unutulmaz kılacak parçalardır.

Harici Hizmetlerimiz

Her türlü bütçe, süre ve zevke uygun İslami düğünlerimiz sizlerin direktifleri, öne çıkarılan detaylar ve verilen talimatlar doğrultusunda düzenlenmektedir. Bunların yanı sıra Dünya çapındaki ünlü ilahi ustalarının ve sanatçılarımızın katılımıyla düğünleriniz daha da eşsiz ve manevi birer eğlenceye dönecektir. Mekanlarınız balonlar, lokmacılar veya lokma tatlılarının döktürülmesi eşliğinde şenlenecektir. Düğüne gitmeniz için klasik araç kiralama, vosvos kiralama, limuzin kiralama, İstanbul içi limuzin kiralama ve daha farklı mekân tercihleri için tekne kiralama hizmetlerimiz de mevcuttur.

Tüm dini düğün organizasyonu deneyimlerinizi unutulmaz kılmak ve huzurlu bir akşam geçirmeniz adına sizler için harika bir atmosfer yaratmak adına çalışıyoruz. Dileriz sizler de hizmetlerimizden memnun kalır ve bu değerli gününüzü bizlerle paylaşmaktan memnun kalırsınız.