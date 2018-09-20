Sizin İçin Geldik

Günümüzde hızla gelişen e-ticaret platformuna bir yenisi daha eklendi. Sevkiyatı tüm Türkiye’ye olan Netfiyat sitesi göz atmaya değer. Mobilyadan mutfak gereçlerine, aydınlatmadan ev dekorasyonuna kadar geniş bir alış veriş yelpazesine sahip olan www.netfiyat.com.tr adresi online alışveriş ile müşterilerine hizmet sunmaktadır.

Nasıl Sipariş Verilir?

Evinizin havasını değiştirecek olan Netfiyat sitesinde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. 67 mobilya fabrikası Netfiyat için üretim yapmaktadır. Mobilyada çok iddialı olan site 1000 tl üzeri alışverişlerinize kredi kartına vade farkı koymadan dokuz taksit imkanı sunuyor. Her 99 tl üzeri harcamanız da kargo ücretsizdir. Ayrıca banka kartı ile ödeme imkanı sunan sitenin kapıda ödeme seçeneği mevcut değildir.

Mobilya ürünlerinde taahhüt edilen teslimat süresinin gecikmesi halinde her gün için % 1 oranında para puan vermektedir. Bunun yanında halı, banyo gereçleri, ev tekstili, ev dekorasyon ürünleri, elektrikli ev aletleri ve avize gibi ürünlerde de müşteri memnuniyetini ön planda tutan firma, Netfiyat’la mutlu müşteriler ilkesiyle yola çıkmıştır. Yoğun iş temposu nedeniyle mağaza mağaza gezmenize gerek kalmadan Netfiyat sitesinden online alış verişinizi tamamlayabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken site alışverişlerinizde üyelik istemektedir.

Site: www.netfiyat.com.tr