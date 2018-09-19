250 BİN DOLARLIK EV ALAN TÜRK VATANDAŞI OLABİLECEK

İstisnai vatandaşlık şartlarına yeni eklenen madde ile ev alana vatandaşlık programları Türkiye’de uygulanmaya başlandı, alt limiti 250 bin dolara vatandaşlık 2018 yılında başlıyor.

Ülkemizde yatırım yapan yabancılara vatandaşlık hakkı veren yönetmelikte düzenlemeye gidiliyor. 250.000 dolar değerinde gayrimenkul satın alan ve bunu 3 yıl boyunca satmamayı taahhüt eden yabancı yatırımcılar Türk Vatandaşlığı hakkı kazanabilecek. Bundan önceki düzenlemede alt sınır 1 milyon dolardı.

ESKİ YÖNETMELİKTE ASGARİ MİKTAR 1 MİLYON DOLARDI

12 Ocak 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte Türkiye’den 1 milyon dolarlık arsa, ev, iş yeri gibi gayrimenkul satın alan yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı hakkı tanınıyordu. Ancak Mayıs 2018’de resmileşmesi beklenen yeni düzenlemeye göre bu rakam 250 bin dolara indirilecek. Önümüzdeki ay meclisten geçmesi beklenen Torba Yasa sayesinde yabancıların ülkemizden daha fazla konut alması bekleniyor.

2019’DA 15 MİLYAR DOLARA ULAŞMAK MÜMKÜN

Yabancılar için danışmanlık hizmeti veren Ata Kurumsal yönetim kurulu başkanı Murat Sarıusta, bu düzenlemeyle önümüzdeki birkaç yıl içine yabancılara konut satışında 15 milyar dolar hedefine rahatlıkla ulaşılabileceğini ifade ederek şu sözleri kullandı:

“2017’de yabancılara toplamda 4.5 milyar dolarlık gayrimenkul satıldı. Bu rakamın bu yıl içinde 10 milyara, 2019’da da 14-15 milyar civarına yükselmesini bekliyorum. Ayrıca iş 250 bin dolarlık konut satın almakla bitmiyor. İç piyasaya en az bir o kadar daha harcama yapılacaktır. Piyasanın bu durumdan oldukça verim alacağını düşünüyorum.”

EN YOĞUN İLGİ ARAPLARDAN

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2017 yıl sonu konut satış istatistiklerine göre yabancılar geçtiğimiz yıl Türkiye’den toplamda 22.234 konut satın aldı. İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa en çok konut satın alınan şehirler arasında yer aldı.

Ülkelere göre bakıldığında ise Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Afganistan vatandaşları Türkiye’den en çok gayrimenkul satın alan yabancılar konumunda. Irak vatandaşları 3805, Suudi Arabistan vatandaşları 3345, Kuveyt vatandaşları 1691 konutla, Afganistan vatandaşları da 1078 konutla ülkemizde en çok gayrimenkul yatırımı yapan kişiler oldu.

GÜVENİLİR KURUMLARDAN YARDIM ALMAK GEREKİYOR

Uzmanlar, vatandaşlık başvurusu yapan yabancı yatırımcıları yönetmelikte belirtilen minimum yatırım tutarı koşuluna gerek olmadan Türk vatandaşı yaptıklarını iddia eden dolandırıcılara karşı uyanık olunması gerektiğini vurguluyor. 1 milyon dolarlık alt sınırın 250 bin dolara inmesi nedeniyle vatandaşlık başvurusu yapacak yabancıların sayısında artış olması aynı oranda dikkatli olunmasını gerekli kılıyor.

VATANDAŞLIK İÇİN TEK ŞART GAYRİMENKUL DEĞİL

Türk vatandaşlığı alabilmek için tek alternatif 250 bin dolar tutarında konut almak da değil.

Türkiye’de az 2 milyon dolar tutarında yatırım yapanlar, en az 100 kişilik istihdam oluşturanlar, en az 3 milyon dolar tutarında mevduatı 3 yıl boyunca Türkiye’deki bankalarda tutanlar ve en az 3 milyon dolar tutarında devlet borçlanma araçlarını 3 yıl boyunca tutanlar da Türk vatandaşlığı hakkı kazanabilecekler.