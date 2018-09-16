Cengiz Ünder İmzayı Atacak

Roma, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in yıllık ücretine zam yaparak sözleşmesini uzatıyor.

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Cengiz Ünder İmzayı Atacak
Cengiz Ünder İmzayı Atacak Vadi Sağdıç Tarih: 2018-09-16 Saat: 13:31:41
Güncelleme : 2018-09-16 13:31:41Bu içerik 94 kez okundu.
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 Roma, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in yıllık ücretine zam yaparak sözleşmesini uzatıyor. İtalyan basını, Cengiz Ünder'in süpertotobet yıllık ücretinin 1.8 milyon Euro'ya çıkarılacağını yazdı. İtalya’da Roma formasıyla başarılı bir dönem geçiren Cengiz Ünder’e yeni sözleşme geliyor. Corriere Dello Sport’ta yayınlanan haberde, Roma Sportif Direktörü Monchi’nin Cengiz’e yeni sözleşme hazırlığında olduğu belirtildi. Geçtiğimiz sezon yakaladığı çıkışla dikkatleri çeken genç oyuncu için yıllık maaşına zam ve sözleşme süresini uzatma yapılacak. 1 milyon Euro'nun altında maaşı olan Cengiz için 1.8 milyon Euro'luk yeni bir maaş belirlendiği ifade edildi. Ayrıca sözleşmenin 2023 yılına kadar uzatılacağı da aktarıldı. 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmede iyileştirmeyle beraber mariobet memnun olacağı dile getirildi.

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