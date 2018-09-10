Paykasa Ödemelerde Kolaylığı ve Güveni Verir

Yurt dışından alışveriş yapmak isteyenler ya da oyun siteleri ile bahis sitelerine para aktaracaklar için, artık güvenli bir ödeme sistemini kullanmaları ve böylelikle rahat bir şekilde ödeme yapmaları sanal para kartı ile mümkün olacaktır. Bu kartların özellikleri sadece içerisinde belirli miktarlarda para olması olduğu gibi, güveni ise kırılmaz derecede dünyanın en iyisi olmaktadır. Böylelikle para aktarımı yapmak için pin kodu kullanmanız yeterli oluyor ve bu kod ile hesaba para yükleye biliyorsunuz. İşte bu sayede artık internet üzerinden kredi bilgilerinizi, hesap bilgilerinizi ve kimlik bilgilerinizi riske etmeden istediğiniz gibi ödemeler yapabilirsiniz. Çünkü artık güven sorununu ortadan kaldıracağınız gibi, bu kart ile ödeme kabul eden 50 bin sanal mağazadan ve neredeyse tüm oyun sitelerinden, işlemlerinizi kısa sürelerde yapabilirsiniz. Böylelikle sizde artık paykasa ile güvenliği ve kolaylığı bir arada yaşayarak, her türlü ödeme işlemlerinizde paykasa kullanabileceksiniz.

Oyun Ödemelerini Paykasa İle Yapın

Türkiye'de de satışı yapılmaya başlanan, ancak pin kodu olarak satılan sanal para kartı ile ödeme yapmak her anlamda güvenli olmaktadır. Hem ucuz paykasa için ve hemde tam olarak sistemin işleyişi hakkında detaylara ulaşabileceğiniz www.idealpaykasa.com sitesine girerek sizde güvenilir paykasa kart alabilirsiniz. Artık ucuz paykasa için resmi paykasa sitesini kullanarak, ödemelerinizi güvenli ve hızlı bir şekilde yapmaya başlayabilirsiniz.

En Ucuz Paykasa Sitesi

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