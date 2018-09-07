Kombi Çalışmıyorsa Ne Yapılmalı?

Sıcak su ile hem ısınma hem de genel sıcak su tüketim ihtiyaçlarını doğalgaz gibi ekonomik ve çevreci bir yakıt ile karşılayabilme şansı veren kombilerin genel kullanımlarında çalışmama gibi bir problem yaşatabilmesi mümkündür. Kombinin çalışmaması pek çok etkene bağlı olabilir. Ancak hatalı kullanım, çevresel etkenler, yoğun kullanım gibi pek çok farklı etken ön plana çıkar. Bir kombinin çalışmaması halinde tüketicilerin mutlaka profesyonel Kurtköy Demirdöküm Kombi Servisi hizmetlerine başvuru gerçekleştirmesi gerekir. Çünkü bu sorunları bireysel olarak çözmeye çalışmak hem güvenlik riski oluşturur hem de cihazda daha komplike bir arıza oluşmasına neden olabilir. Bununla birlikte evde kombi çalışmıyor sorunu için bireysel olarak yapılabilecek bazı kontroller mevcuttur.

Kombi çalışmıyor sorununu yaşayan tüketicilerin öncelikli olarak yapması gereken kontrol, cihazın bağlı bulunduğu elektrik şebekesinde elektrik olup, olmadığını kontrol etmesidir. Eğer şebekede elektrik bulunuyorsa sigortasının açık olup, olmadığının kontrol etmesi gerekir. Sigortada da sorun bulunmuyorsa ve kombinin gösterge ekranının yanması ile elektrik aldığı tespit edilmiş ise doğalgaz vanasının kontrol edilmesi gerekir. Çünkü bu durumda cihaz doğalgaz alamadığından çalışmıyor olabilir. Ancak bu tip durumda elektrik alan cihaz, gaz alamadığına ilişkin tüketiciye uyarı sembolü ya da sesi ile bilgi verir. Eğer sorun buradan da kaynaklı değilse herhangi başka bir müdahale gerçekleştirmeden profesyonel ve kurumsal Ataşehir Demirdöküm Kombi Servisi merkezine başvuru gerçekleştirilmesi gerekir.

Uzman kadrosu, güncel teknolojiye entegre edişmiş servis altyapısı ile uzun yıllardır bölge genelinde faaliyet gösteren Çekmeköy Demirdöküm Kombi Servisi merkezi tarafından kombi çalışmıyor sorunu için hemen en yakında bulunan gezici servis aracı yönlendirilmektedir. Bu servis araçlarında bulunan uzman ve sertifikalı ekipler, kombi çalışmıyor sorununun çözümü için öncelikle yanlarında bulunan ekipman ve cihazlarla neden çalışmadığını tespit eder. Tespit edilen kombi arızası çerçevesinde onarım ya da değişim işlemlerinden birisini gerçekleştirerek, cihazın çalışır duruma gelmesini sağlar. Üstelik bu müdahaleleri 1 yıllık garanti kapsamı altında gerçekleştirir. Bu garanti süresince onarılan ya da değiştirilen parçadan kaynaklı olarak tekrarlayan arızaların tüketiciye ek maliyetler ve mağduriyetler teşkil etmemesi sağlanmış olur. Bu kaliteli ve müşteri memnuniyeti odaklı kaliteli kombi servisi hizmetlerine 7 gün 24 saat kesintisiz ulaşım sağlanabilir.