Floresan Aydınlatma Nasıl Yapılır?

Floresan aydınlatma sistemleri ilk olarak 1939 yılında “New York Dünya Fuarı”nda General Electric firması tarafından görücüye çıkarılmış olan ürünlerdir. 1939 yılından bugüne hayatımızın içinde olmaya devam eden floresan aydınlatma sistemlerinin çalışma prensibi ve floresan armatürler ile ilgili güncel bilgileri bu yazımızda sizlere aktarmak istiyoruz. Floresan lamba ürünleri, içlerinde bulunmakta olan civa gazının flaman teller ile buharlaşması ile ile oluşan gözle görülmeyen bir ışımanın cam iç yüzeyinde kaplanmış olan ve floresan olarak adlandırılmakta olan bir maddenin etkisi ile parlak ve gözle görülen bir ışık üretmesi prensibi ile çalışmaktadır.

Floresan lamba kullanımında genel olarak dikkat edilmesi gereken ana hususlar ise, lambayı çok fazla açıp kapatmamak olacaktır. Çünkü lambayı çok fazla açıp kapatmak enerji sarfiyatını arttırarak, floresan lamba ömrünü kısaltacaktır. Genel olarak kıyasladığımızda ise floresan aydınlatma ürünlerinin verimlerinin yüksek, kullanım ömürlerinin uzun olduğunu söyleyebiliriz.

Floresan Lambalarda Işık Üretimi

Floresan lambalarda ışık üretimi iki aşamada ortaya çıkmaktadır. Işık üretiminin birinci aşamasında alçak basınçlı civa buharı ortamından, lambanın iç yüzeyine flüoresan madde sürülerek elektrik akımı geçirilmesi ile gerçekleştirilen “elektrik deşarj” olayı ile ışınım oluşturulmasıdır.

Son yıllarda floresan aydınlatma sistemleri enerji tasarruflu olarak üretilmeye başlamış durumdadır. 38 mm çapında ki 20W, 40W, 65W’lık lambalar yerine, 26mm çaplı sırasıyla 18W, 36W ve 58W’lık flüoresan lambalar kullanıma sunulmuş durumdadır. Lambaların çapları küçültülerek ışık akıları arttırılmış ve böylece farklı renk sıcaklıklarında, renk ayrım özelliklerine sahip lambalar üretilmeye başlanmış durumdadır.

Floresan Lambaların Olumlu ve Olumsuz Yönleri

Floresan lambaların ışık verimleri flamanlı lambalara göre daha yüksektir. Aynı zamanda göz kamaştırmayan ve az ısınan floresan lambalar, uzun ömürlülükleri ile de tercih sebebi olmaya devam etmektedirler.

Floresan aydınlatma sistemlerinin olumsuz yönlerinden bir kaçı ise, ilk maliyetlerinin yüksek olması ve karmaşık montaj yapılarına sahip olmalarıdır.

Floresan ürünlerinin evrimlerini incelediğimizde ise son dönemde Led floresan aydınlatma ürünlerinin de büyük oranda tercih edilmeye başladıklarını söyleyebiliriz. Tamamı ile çevre dostu olan ve kurşun, fosfor tozu ve civa gibi maddeleri içermeyen led floresan sistemleri büyük oranda enerji tasarruflu olarak çalışmaktadırlar.