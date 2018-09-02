Emlak Konut Projeleri Nerede Yapılıyor?

İnşaat firmaları İstanbul içerisinde son yıllarda Anadolu yakasında proje üretmeyi daha çok tercih etmektedirler. Bunun nedeni anadolu yakasında mevcut kullanım alanının daha fazla olmasıdır. Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Metro, Metrobüs, Marmaray ve tüp geçit projeleri bu bölgeye olan ilgiyi sürekli artırmaktadır. Toplu taşıma ve metro ağı geliştikçe ulaşım olanakları da kolaylaşmakta, Taksim ve Maslak gibi bölgelere toplu taşıma araçları ile gidilebilmektedir. Sabiha Gökçen Havalimanının yoğun bir şekilde kullanımı da yatırımcıların tercihleri üzerinde etkili olmaktadır. Devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları ile deprem riski taşıyan konutlar lüks ve güvenlikli yeni projelere dönüştürülmektedir.

Ev Sahibi Olmanın Alternatifleri

İstanbul konum olarak ülkenin göbeğinde değil sınır bölgesinde yer almaktadır. Bu nedenle deniz manzaralı emlak konut projeleri sıklıkla İstanbul sınırları içerisinde yapılmaktadır. Bu nedenle Tuzla bölgesi özellikle son yıllarda sadece Anadolu Yakası’nın değil, aynı zamanda İstanbul’un da yükselen değeri olmaya devam etmektedir. Tanınmış firmaların projelerinden yer almak da giderek kolaylaşmaktadır. Bu nedeni de ödeme planınızı kendinizin belirlediği finansman sistemlerinin giderek yaygınlaşmasıdır. 10 yılı aşkın taksit seçeneklerini bulmak mümkündür. Yerli ve yabancı birçok yatırımcının ilgi alanına giren bu bölgede ev sahibi olmak için siz de özel seçeneklerden yararlanabilirsiniz. Farklı büyüklük ve yükseklikteki apartman dairelerinin çevrelediği villalar ile siz de ihtiyacınız olan güzelliğe sahip olabilirsiniz.

Temiz havası, Adalar manzarası ve sahil yolu ile ön plana çıkan Tuzla konut projeleri yatırımcılarına uzun bir süre daha kazanç sağlayacak gibi görünüyorlar. Tuzla’dan metroya binerek 40 dakikada Kadıköy’e ulaşmak mümkündür. Ya da Marmaray’ı kullanarak 1 saat gibi kısa bir sürede Sirkeci’ye ulaşabilirsiniz. Tuzla’nın yakın gelecekte Anadolu Yakasının yerleşim merkezi olacağını düşünen yatırımcılar bu bölgeden konut almaya devam etmektedirler. Nüfusu birçok Avrupa ülkesinden daha çok olan İstanbul, her geçen gün gelişmekte ve bu nedenle sürekli yeni projelere ihtiyaç duyulmaktadır. Hayallerinizi gerçekleştirmek için siz de en kısa zamanda bu projeleri mutlaka incelemelisiniz.

Kaynak: https://www.projedefirsat.com/