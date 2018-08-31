Profesyonel Egzersiz Hizmetleri

Günümüzün hayat ve çalışma şartları kişilerin beden sağlıkları için büyük bir risk oluşturmaktadır. Bu anlamda firmamız insan vücudunda oluşan çeşitli fiziksel sorunların düzelmesini sağlamak amacıyla profesyonel egzersiz planlamaları ve çalışmaları yapmaktadır. Merkezimizde birçok vücut ve kemik yapısı sorunu için birbirinden farklı ve o sorun için geliştirilmiş ve dünya genelinde geçerliliği olan egzersiz programları uygulanmaktadır. Sunduğumuz hizmetler arasında klinik pilates izmir’de omurga da oluşan bozulma ve işlev kayıplarının önlenmesi amacıyla profesyonel fizik tedavi uzmanı eşliğinde uygulanan pilates programı son derece faydalıdır.

Sağlık İçin Egzersiz Önerileri



Günümüzde sağlıklı bir omurga ve vücut için düzenli ve profesyonel bir şekilde hazırlanmış egzersizleri yapmak son derece faydalı olmaktadır. Özellikle yanlış yaşam biçimleri ve fiziki olarak yetersiz davranışlar sebebiyle daha küçük yaşlardan başlayarak çeşitli omurga ve kemik sorunları görülmektedir. Ve bu sorunların kaynağı ve vücut için oluşturduğu risk değişmektedir.

Bu anlamda uygulanacak egzersizlerde farklılaşmalıdır. Çünkü her fiziki sorunun için aynı egzersiz faaliyetleri faydadan çok daha kalıcı sorunlara yol açabilmektedir. Merkezimiz bu anlamda tüm egzersiz programlarının profesyonel bir şekilde ve dünya standartlarında hazırlamaktadır. Ve uzman kontrolünde ve onayında bu egzersizler uygulanmaktadır.

İnsan vücuduna yandan bakıldığında sırt bölgesinde yapısal olarak doğal bir kavis bulunmaktadır. Tıp dilinde bu doğal kavise kifoz denmekte ve normal şartlarda bu kavisin oranı 20 ile 45 arasında iken çeşitli sebeplerle bunun daha yüksek olması Kifoz sorununu ortaya çıkarmaktadır. Kliniğimiz kifoz İzmir’de uyguladığı profesyonel ve dünya standardındaki egzersiz çalışmaları ile bu sorunun düzelmesine yardımcı olmaktadır.

Skolyoz Tedavi Süreci

Merkezimiz birbirinden farklı vücut ve omurga sorunu için dünya çapında uzman fizyoterapistler eşliğinde özel olarak geliştirilmiş program ve egzersizleri uygulamaktadır. Skolyoz omurganı sağa ya da sola doğru eğrilmesi durumudur. Ve son yıllarda oldukça fazla görülen bir sorun haline gelmiştir. Özellikle bu oranı günümüzde yüzde 4’lere kadar çıkmıştır. Ve genel yapı itibari ile bayanlar erkeklere göre 8 kat daha fazla risk altındadırlar. Merkezimiz skolyoz tedavisi İzmir’de en profesyonel ve geçerliliği en yüksek tedavi ve egzersiz programlarını uygulamaktadır.

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