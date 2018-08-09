İŞYERLERİ İÇİN MOBİL KLİMA

Yazın sıcağından sizi kurtaracak olan en doğru tercih klima olacaktır. Ancak sabit klimalar bulunduğunuz oda ya da alanı soğuttuğunu düşünürseniz mobil klima kullanımı çok daha fazla avantaj sağlayacaktır. Bu sistem sabit klimalara göre daha avantajlıdır. Oda oda gezdirebilirsiniz. Bu sayede hangi odada bulunuyorsanız oranın soğutmasını sağlamış olursunuz. Mobil klima kullanımı özellikle iş yerinde verimi artıracak olan bir faktördür. Çalışan personelinizin sıcaklıktan etkilenmemesi daha huzurlu olması için uygulanmasında fayda vardır. Mobil klima fiyatları ise modele ve markaya göre değişebilir. Bunun içinde öncelikli olarak bir araştırma yapmanızı ve sizin için uygun olacak modelin ne olduğunu belirlemenizi tavsiye ederim.

Mobil klima yorumlarına baktığımızda ise burada belirleyici bir özellik sistemin ne kadar kullanışlı olduğunu da belli edecektir. Bu sistemleri istediğiniz yerde kullanabilmek için ise fleksible kablosunun mekanın dışına çıkmış olması gerekir bunu da camdan ya da duvardan bir bölüm açarak yapabilirsiniz. Böylelikle sağlıklı bir kullanım alanı oluşturmuş olursunuz.