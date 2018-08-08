Fenerbahçe İki Futbolcuyla Sözleşme İmzaladı

Fenerbahçe kadrosunu geliştirmeye devam etse de bu yıl daha çok altyapıya yönelmesi ile adından söz ettiriyor. İki yeni isimle profesyonel sözleşme imzalayan Sarı Kanaryalar; geleceğe yatırım yapma planları içerisinde de oluyor. Altyapıdan çıkarak profesyonel sözleşmeye imza atan Abdulcebrail Akbulut ile Muhammet Ömer çakı; yeni sezonda A takımı forması giyecek. 2001 doğumlu Abdulcebrail ve 2000 doğumlu Ömer ile 3’er yıllık sözleşme imzalandı. Mobilbahis doğrultusunda da Fenerbahçe kadrosunda bu iki genç isimi sık sık görebilmek mümkün olmakla beraber iyi performans sergilemeleri halinde de kazanç elde etmeleri durumu da ortaya çıkan bir gelişme olarak da görülebilecektir.

Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde yapılan açıklama doğrultusunda Bu iki futbolcuyla profesyonel sözleşme yapmanın tamamen sportif direktör Damien Comolli’nin isteği doğrultusunda gerçekleştiği de belirtiliyor. Sarı Lacivert camianın önemli bir parçası olduğuna kesin gözüyle bakılan bu iki genç yeteneğin ne kadar önemli işler başaracağı konusunda da herhangi bir şüphe bulunmuyor. Fenerbahçe’yi başarıdan başarıya taşıyacağına da inanılıyor. Mobilbahis giriş dahilinde de bu futbolcuların hem lig hem de Avrupa’da etkili performansların altına imza atacakları konusunda herhangi bir şüpheye yer verilmiyor. Böylelikle de Fenerbahçe’nin başarısının altında büyük bir imzalarının olacağına da kesin gözüyle bakılıyor. Aynı zamanda da bahis severlerin Fenerbahçe hakkında daha da emin olabileceğini sağlayacak olan isimler olarak da görülebiliyor.