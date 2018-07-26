Özel güvenlik ve korunma durumu bilinçsiz ve deneyimsiz bir şekilde yapılmaması gereken yüksek dikkat hassasiyet gerektiren bir sektördür. Bu sektörde ise eğitimli ve bilinçli kişilerin tamamı ile asayişi sağlayabilmeleri adına çalışmaları şart. Çalışan personelin daha eğitimli daha tecrübeli olabilmesi adına birden fazla eğitimde ve kursta işle alakalı bilgilendirme yapmaktayız. İzmir özel güvenlik olarak izmir bölgesinin en çok tercih edilen ve güven sağlayan firmalarından birisiyiz. İzmir özel güvenlik personelleri tarafından güvenliğinizin sağlanmasını ve asayişin sağlanmasını istiyor iseniz, bize başvurabilirsiniz.

Çalışma prensiplerimizin arasında öncelikle can ve mal güvenliği ardından asayiş gelmektedir. Bundan dolayı Karşıyaka özel güvenlik ekiplerimiz ile birlikte İzmir bölgesinin birçok kesimine ulaşma imkanı bulmaktayız. Aynı zamanda Karşıyaka bölgesindeki personellerimizin de Karşıyaka özel güvenlik eğitimi adı altında ders almalarını ve uygulamalı test yapmalarını sağlamaktayız. Uygulamalı testler ve dersler sonucunda güvenlik personellerimizin herhangi bir olumsuz durumla alakalı savunma stratejisini geliştiriyor, aynı zamanda da kendini korumasını sağlıyoruz. Güvenlik görevlisi olmak isteyen ve gerekli şartları taşıyan her birey izmir özel güvenlik şirketinin bünyesinde çalışma imkanı bulabilir. İzmir özel güvenlik bünyesine kadrolu olarak çalışmak isteyen güvenlikçiler ise öncelikle belirli kriterler tamamlamış olması gerekmekle birlikte, Karşıyaka özel güvenlik kursunu da başarılı bir şekilde tamamlaması gerekmektedir.

Başarılı ile tamamlanan kurslar sonucunda ise görev alanları ile alakalı karşılaşabilecek sorunlar ve alınabilecek önlemler adı altında birkaç derse tabi tutulursunuz. Bu şartlardan başarılı ile geçtikten sonra ise, İzmir özel güvenlik bünyesinde profesyonel bilgili ve bilinçli personel olarak çalışmaya başlayabilirsiniz. İzmir bölgesinin asayişini ve kontrolünü sağlayan ekibimiz ile birlikte çalışma prensibimizin dışına çıkmamaktayız. Bundan dolayı ise birçok alanda başarılı elde etmiş bulunmaktayız.