Araştırılan ve incelenen konuyla alakalı olarak herhangi bir mevzuya açıklık getirmek amacıyla toplanan bilgiler, belgeler, ölçümler, vb. veri denir. Bilgisayara girilen işlenmemiş (ham) bilgilere veri denir. Bilgisayarın alabildiği, işleyebildiği, sonuç üretebildiği ve saklayabildiği her şeydir. Veri genellikle araştırma, gözlem, deney, sayım, ölçüm yoluyla elde edilir. Yaş, isim, telefon numarası, bir toplama işleminin sonucu ya da sınıfın yaş ortalaması birer veridir. Veri analizi ise toplanan verilerin veya gözlemlerin istatistiksel bir şekilde ele alınıp işlenmesiyle anlamlı sonuçlar elde edilmesi ve sayılara anlam yüklenmesi şeklinde tanımlanabilir veya ifade edilebilir.

SPSS Veri Analizi ise; SPSS Statistical Package for Social Sciences (Sosyal Bilimler için İstatistiksel Paket Programı) olarak bilinmektedir. SPSS veri analizi sayısal veya gözlemlere dayalı olarak elde edilen verilerin istatistiksel tekniklere dayalı olarak yapılandırılmış bir paket programı olan SPSS programı ile analiz edilmesidir. elde edilen ham verilerin veya istatistiklerin bilgi ile işlenerek analiz edilmesi ve bu verilere anlam katılmasını sağlamaktadır.

Sosyal bilimler başta olmak üzere diğer bilim dallarında yapılan bilimsel çalışmalar ve lisansüstü tezlerde karşılaşılan en önemli sorunun elde edilen anketlerin profesyonel bir şekilde yorumlanması olduğunu yıllardır gözlemlemektedir. SPSS veri analizinin ehemmiyeti gelişen dünyanın hızla değişen tekno çağında özellikle sosyal bilimler alanında elde edilen verilerin istatistikî analizlerinin yapılması ve bu analizlerin SPSS programı yardımı ile yorumlanması oldukça önemli bir yer teşkil etmektedir.

SPSS veri analiz süreci öncelikle çok ciddi, hassas ve bir o kadar da dikkat ve azami derecede sorumluluk gerektiren bir iştir. Bu nedenle istatistik veri analizi yaparken bu süreçlerde en üst düzeyde özen göstermek gerekmektedir. Bu kapsamda birçok aday gerek SPSS veri analizi gerçekleştirirken, gerek AMOS, LİSREL, M PLUS ve SMART PLS’den doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modeli kurarken bu noktaları dikkate almayarak gözden kaçırmaktadır.

Bahsi geçen SPSS programı bir istatistiksel paket programı olup araştırmaları sonuçlandırma da en çok tercih edilen paket programı olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle spss paket programı konusunda yetkin olan bireyler ve profesyonel kurumlar ile çalışılması gerektiği ön plana çıkmaktadır. SPSS programı eğitimi konusunda uzman istatistikçi kadrosu ve spss programına hâkim çalışanları ile hizmet vermekte olan spssistatistik.net SPSS veri analizi, SPSS anket analizi, anket tasarımı ve ve araştırmalarında güvenilir ve doğru sonuç elde etmek için çaba sarf etmektedir.