Kanada’da ücretsiz eğitim alınabilir mi?

Öncelikle eğitimin Kanada’da ücretli olduğunu belirtmeliyiz. Bunun dışında ücretsiz bir eğitim için yapılabilecek tek şey burs kazanmak olacaktır. Kanada hükumetinin kendi vatandaşlarına yönelik bursları mevcuttur. Ama bunlara başvurmak için elbette ilk önce Kanada vatandaşı olmanız gerekmektedir.

Türkiye’den de burslara başvurabilirsiniz. Bunun için elbette çok ciddi bir akademik başarınızın ve yeteneğinizin olması gerekmektedir. Bunun da herkes için geçerli olamayacağı açıktır.

Bunların dışında okuduğunuz üniversitenin Kanada’daki bir üniversite ile ortak programları ve bu çerçevede teşvikleri söz konusu olabilir. Bu çerçevede iki kurum tarafından karşılanabilecek bir eğitim alma şansınız ortaya çıkabilir.

Lisans eğitimi sonrasında Kanada’daki üniversitelere asistanlık için başvurabilirsiniz. Okulun asistan olarak size ücretsiz eğitim sunması ihtimali yüksektir. Onun dışında kazandığınız parayla eğitiminizi karşılayabilirsiniz. Elbette bu ücretsiz bir eğitim olmayacaktır ama sonuç olarak Kanada’da eğitim almış olacaksınız.

Sonuç olarak, Kanada’da eğitim hem Kanada vatandaşları hem de uluslararası öğrenciler için ücretlidir. Bu ücretleri ödemekten ancak başvuracağınız üniversitenin, Türkiye’deki veya Kanada’daki şirketlerin, vakıfların veya özel kurumların veya son olarak da Türk hükümetinin verdiği bursları alarak kurtulabilirsiniz. Bunların hepsi için ciddi bir akademik bir başarıya sahip olmanız gerekmektedir.

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