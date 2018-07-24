Ani İşitme Kaybı Nedenleri

Ani işitme kaybı, çok çeşitli sebeplere bağlı olarak karşımıza çıkabilecek sorunlar arasında yer almaktadır. İnsanlar, türlü sebepler neticesinde kısa süreli olarak duyma yetilerini kaybedebilmektedir. Bu her birimizin hayatını kısa süre de olsa kabusa çeviren durumlar arasında yer almaktadır. Genelde birden duyulan yüksek ses, kulağa su kaçması gibi durumlar bu durumun nedenleri arasında başı çekmektedir. Böyle bir sorunla karşılaşmanız durumunda doğrudan en yakın uzmana gitmeli ve kendisinden destek almalısınız. Siz de bu sayede ani işitme kaybından kurtulabilirsiniz.

Kulak Enfeksiyonu Sebepleri

Kulak enfeksiyonu da yine aynı sebeplere bağlı olarak yaşadığımız sorunlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kulak enfeksiyonu yaşıyorsanız ve bu sorunu nasıl çözeceğinizi bilmiyorsanız, en kısa süre içerisinde sizin için en nitelikli hizmeti veren doktor ile çalışabilir; hızlıca bu sorundan kurtulabilirsiniz. 5 duyu organımızdan birisi olan kulak, geçici olsa da işlevini kaybetmesi halinde bizim için çok ciddi sıkıntılar meydana getirebilmektedir. Kulak enfeksiyonu yaşıyorsanız, içinde bulunduğunuz durumdan kolay bir şekilde çıkmak için doktora görünmeniz mümkündür.

KBB Hastalıkları Nelerdir?

KBB Hastalıkları, birbirinden farklı olarak karşımıza çıkan, önemli hastalıklar arasında yer almaktadır. Kulak- burun ya da boğazda görülebilen herhangi sorun KBB biriminde değerlendirilir, buna göre işlem yapılır. Siz de bu hastalıkları yaşıyorsanız, size en yakın hastanenin KBB birimine giderek bu durumu anlatabilir, kendiniz için bir tedavi önerisi isteyebilirsiniz. Bu son derece tercih edilen bir yöntem olmakla beraber, geçici kulak enfeksiyonu yaşıyorsanız, bu sorundan bir an önce kurtulmak için siz de harekete geçebilir, kendinize en yakın polikliniğine gidebilir, ya da merkezimize gelerek sorundan bir an önce kurtulabilirsiniz.