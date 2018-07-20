Dünya Kupası Çeyrek & Yarı Final

Dünya Kupası’nda Çeyrek Final ve Yarı Final Ateşi Şimdiden Tüm Dünyayı Sardı!

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda çeyrek final heyecanı devam ederken, turnuvada sadece Avrupa takımlarının kalması da oldukça ilginç bir istatistik olarak göze çarpıyor. Grup aşamalarında son şampiyon Almanya’nın grupta sonuncu olarak elenmesi, Arjantin’in son dakika golüyle bir üst tura çıkması ve Japonya’nın dünya kupaları tarihinde ilk kez fair play kıstasına göre Senegal’den daha az sarı kart gördüğü için bir üst tur vizesi alması grup aşamalarına damgasını vururken, Uruguay ve Belçika oynadıkları pozitif futbolla kendilerinden oldukça fazla söz ettirmeyi başarmıştı ve Tempobet gibi tanınmış bir bahis sitesinde gittikçe oranlar düşmüştü.

İkinci Tur Eşleşmeleri Nefes Kesti!

2018 Rusya Dünya Kupası’nda tüm otoriteler Dünya Kupası’nın asıl ikinci turda başladığını söylerken, söylemlerin ne kadar haklı olduğu da oynanan tüm maçlarda bir kez daha ortaya çıktı. Grup aşamalarının sürpriz takımı Meksika, bahis şirketleri tarafından turnuvanın favorisi olarak gösterilen Brezilya karşısında varlık gösteremezken Neymar’ın da bir gol attığı maçta, Brezilya ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı. İsveç-İsviçre eşleşmesinde ise, İsviçre 10 kişi bitirdiği maçta İsveç’e 1-0 mağlup olarak elenirken, İsveç henüz Avrupa elemelerinde Hollanda’yı averajla, play off turunda ise İtalya’yı tek golle geçerek geldiği Dünya Kupası’nda çeyrek finale oynamayı başararak büyük bir övgüyü de hak etti. Fransa-Arjantin eşleşmesi ise 7 gollü bir futbol resitaline sahne oldu. Turnuvada en çok taraftara sahip olan ülkelerin başında gelen, grup aşamalarında son saniyede atılan golle bir üst tura çıkan ve yerel basın tarafından teknik direktör ve Messi başta olmak üzere yerden yere vurulan Arjantin Fransa’ya 4-3 mağlup olurken Messi eve dönüyor, iki gol atan Mbappe ise tüm dünyanın hayranlığını bir kez daha kazanıyordu. 2018 Dünya Kupası’nda bir destan haberi de Belçika’dan geldi. Grup aşamalarında oynadığı pozitif futbol, aldığı 3 galibiyet ve attığı 9 golle ön plana çıkan Belçika; Japonya karşısında ikinci yarıda dört dakikada yediği iki golle büyük bir şok içine girerken, 90+4’üncü dakikada Nacer Chadli’nin attığı golle sahadan 3-2 galip ayrılarak çeyrek finalde Brezilya ile eşleşti. Grup aşamalarının yıldızı Uruguay ise Ronaldo ve Quaresma’lı Portekiz’i 2-1 ile geçerken, Beşiktaşlı Pepe’nin golü Uruguay’a yetmedi. Uruguay’ın iki golü de Cavani’den geldi. Kolombiya-İngiltere, Hırvatistan-Danimarka ve Rusya-İspanya maçları penaltılara giderken İngiltere, Hırvatistan ve ev sahibi Rusya çeyrek final vizesi alan diğer takımlar oldu. Özellikle Danimarka kalecisi Leicester’li Kasper Schmeichel’in inanılmaz performansı Danimarka’yı elenmekten kurtaramazken, Rusya maçında 1300 pas yaparak Dünya Kupası tarihine geçen İspanya’nın ise pas yapmaktan başka bir varlık gösterememesi de ilginç bir durum oluşturdu.

Çeyrek Final Ateşi Halen Yanıyor!

Uruguay - Fransa Brezilya - Belçika: 1-2 Rusya - Hırvatistan: 5-6 (p. a.) İsveç - İngiltere

Çeyrek final eşleşmelerinin şimdiye kadar oynanan maçlarında en büyük sürpriz Belçika’dan geldi. Brezilya karşısında oldukça kontrollü ve ne yaptığını bilerek oynayan Belçika ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı maçta Brezilya’yı 2-1 ile geçerken, Dünya Kupası’nın en büyük favorilerinden biri olduğunu da tüm dünyaya gösterdi. Takım halinde mükemmel organize olan Belçika, kaptan Hazard önderliğinde tarihi bir başarıya da imza atmış oldu. Turnuvanın iki yıldızı Uruguay ile Fransa’yı karşı karşıya getiren mücadelede ise Galatasaray’lı Muslera’nın Fransa’nın ikinci golünde yaptığı inanılmaz hata maça damgasını vururken, Fransa istediğini almasını da bildi. Fransa ve Belçika yarı final eşleşmesi 10 Temmuz’da oynanacak. Çeyrek finalin diğer karşılaşmalarında ise ikinci turda Kolombiya’yı penaltılarla geçen İngiltere ile İsviçre’yi 1-0 mağlup eden İsveç karşılaşırken, ev sahibi Rusya’nın rakibi ise Hırvatistan olacak. Karşılaşmaların galipleri yarı finalde birbirleriyle eşleşecek. İngiltere grup aşamalarındaki çok iyi görüntüsünün yanında ikinci turda 90+3’te Kolombiya’dan yediği golle penaltılara giden maçta oldukça zorlanırken, süper yıldızı Harry Kane Kolombiya’yı da boş geçmemişti. Hırvatistan ise henüz 4.dakikada 1-1 olan ve aynı şekilde penaltılara giden maçta, hem uzatma devrelerinde, hem de penaltı atışlarında Kasper Scmheichel’ı toplam üç kez geçememesine rağmen Danimarka’yı zor da olsa saf dışı bırakmayı başarmıştı. Ev sahibi Rusya ise 120 dakikasını oldukça kontrollü ve ne yaptığını bilen bir şekilde oynadığı İspanya maçını henüz maçın başında yenik duruma düşmesine rağmen penaltılara taşımayı başarmış ve penaltı atışları sonrası turnuvanın Brezilya’dan sonraki en büyük favorisi konumundaki İspanya’yı eleyerek büyük bir başarıya imza atmıştı. Rusya 2018’e şu durumda yoluna devam eden tüm takımların Avrupa Kıtası’nda olmaları da bir diğer ilginç detay.