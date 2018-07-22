Alkan Promosyon

1978’de kurulan şirket kurulduğu günden bu yana hizmetlerine devam etmektedir. Promosyon alanında öne çıkan firma alanındaki yerini günden güne sağlamlaştırmaktadır.

Promosyon Ürünler

Firmanın promosyon alanında birçok ürün çeşidi bulunmaktadır. Promosyon şapka, T-shirt, bandana, tulum, bere, çanta, eldiven, gömlek, havlu, kaşkol, kaşkol – bere - eldiven takımı, mont, kaban, mutfak ürünleri, önlük, kazak, yağmurluk, yelek, atkı, kol bandı gibi ürünlerinin yanında en çok tercih edilen ürünlerinden biri de promosyon saç bandı adlı ürünüdür. Bir diğer ürünümüz olan yelek çeşitlerimizde ise fosforlu sarı renge sahip olan ikaz yeleği çeşidi de sıkça tercih edilmektedir. Özellikle araçların arızalandığı durumlarda yolda kalındığında kolayca giyilebilecek olan yelek fosfor özelliği sayesinde parlayarak kaza riskini en aza indirmektedir. Ürünler çok çeşitli ve istenilen renklerde yapılmaktadır.

Promosyon Saç Bandı

Firmanın şirketlere, STK’lara promosyon olarak hazırladığı ürünlerinden biri de promosyon saç bandı ürünüdür. Saçları bir arada tutmaya yarayan ve özellikle spor yaparken kullanılan promosyon saç bandı en çok spor merkezleri ve spor yapabileceğiniz yeri bulunan aile yaşam merkezleri tarafından tercih edilmektedir. Diğer ürünlerde olduğu gibi saç bandının üzerine de çeşitli logo ve isimler basılmaktadır. Pamuklu ve terletmeyen özelliği bulunan saç bantları promosyon açısından iyi bir seçimdir. Spor merkezlerinde kayıt anında müşterilere hediye olarak verilebileceği gibi daha fazla müşteri kazanmak için çeşitli yerlerde insanlara dağıtılabilir. Şık bir görünüme sahip olan ürün müşteriler tarafından sıkça tercih edilmektedir. Ürünün farklı renkte çeşitleri bulunmaktadır. Kaliteli ve uygun fiyata hazırlanmakta olan bantlar istenilen renk ve sayıda üretilebilmektedir.

Bilgi Alma ve Garanti Şartları

Yüzde yüz müşteri memnuniyetini amaç edinen firmanın ürünlerinin hepsinin de altında bilgi alma butonu bulunmaktadır. Bu butonlar yardımıyla ad – soy ad, e-posta adresi, telefon numaranın ve mesajınızı yazarak ürün hakkında bilgi alabilirsiniz. Müşteri temsilcileri çok kısa bir süre içinde sizlere geri dönüş yaparak gerekli bilgilendirmeleri yapacaktır. Ayrıca ürünler firmanın garantisi altında olup baskılarda herhangi bir hata olduğu durumlarda şartsız olarak ürünlerin iadesini yapmakta ve kısa süre içerisinde yeni ürünleri sizlere ulaştırmaktadır.