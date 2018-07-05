Web Tasarımı Nasıl Yapılır

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Web tasımı nasıl yapılır konusunda basamakları ilerlediğinizde karşınıza çıkacak olan bir sonraki adım oluşturacağınız web sitesinin alan adı olacaktır. Bunu oluştururken dikkat edilecek konu nasıl ki ev adresleri misafirlerin anlayabileceği kolayca bulabileceği şekilde belirleniyorsa web sitemizin alan adı da kolay anlaşılabilir, arama motorlarında çabuk ulaşılabilir olması önem arz etmektedir. Aynı zamanda sizlere tavsiyemiz alan adlarının kendinize ait olduğundan emin olabilmek için alan adı sorgulama işleminden geçirerek başkaları tarafından tescil ettirilerek benimsenmediğinden emin olunmalıdır. Bu sayede web sitesi adresinin kendimize ait olduğundan emin olarak bilgi ve belgelerimizi iletişim kutularımızda kullanma fırsatını yakalarız.

Web Tasarım Nedir Vikipedi

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Web Tasarım Nedir Vikipedi

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