Öncelikle rutubet dediğimiz şey nedir ve nasıl oluşur bunun cevabını öğrenelim. İlk olarak nem ve rutubet birbirinden farklı şeyler olmasına rağmen çoğu kişi tarafından zaman zaman karıştırılabilen terimler olarak bilinir. Nem dendiği zaman anlamamız gereken şey havadaki su buharı olmalıdır. Rutubet ise nem olan yerlerde bulunan küf mantarlarının üremesi sonucunda meydana gelen ve hoş bulunmayan bir durum olarak bilinmektedir. Normal şartlar altında herhangi bir yerin nem oranı yüzde elli beşin altında olması gerekmektedir. Bunlar genelde zemin katlarda, güneş almayan mekânlarda ve bodrum katlar gibi alanlarda meydana gelen ve buralarda gözlemlenen problemler olarak bilinmektedir. Rutubetli alanlarda ağır kokular meydana gelir ve bu rutubet binaya, eşyalara ve sağlığa oldukça zarar veren bir madde haline gelir. Fakat rutubet giderici sayesinde bu fazla nemden kurtulabiliriz.

Rutubet önleme için mutlaka bir tedbir almalı ve bu konuda bize yardımcı olacak cihazlardan da bu anlamda mutlaka bir destek almalıyız. Çünkü rutubet denilen şey hem çevremizde oluşturduğu kötü kokular nedeni ile sağlımıza zarar vermekte olup hem de yaşadığımız binaya da zarar verip hasar meydana getirmektedir. İşte tüm bu sebeplerden dolayı rutubet kurutma oldukça önemli bir ayrıntı olmaktadır. Rutubet kurutma cihazları konutlarda, inşaatlarda ve gıda üretimi yapılan yerlerde bulunmakta olan nem oranını en az miktara düşürmeye yardımcı olan cihazlardır.

Rutubetini kurutacağınız yerlerin kapasitesine göre cihaz büyüklüğünü seçmeniz gerekmektedir. İstenildiği takdirde devamlı ya da kısa süreli kullanımlar için oldukça uygun cihazlar olarak bilinmektedir. Arıza riski oldukça düşüklerde seyretmektedir. Bu cihazlar hem sağlam, güvenilir hem de mobil olmasından dolayı her yere taşınabilme imkânına sahip olarak bilinmektedir. İçerisinde bulunan fanlar ve kompresör oldukça yüksek bir verime sahip olup, en düşük seviyede ses ile çalışmaktadır. Oldukça sessiz bir performansa sahiptir ve bu açıdan da oldukça fazla tercih edilmektedir. Nem alma cihazının kullanım alanlarına örnek verecek olursak bu yerler şüphesiz konutlar, yeni binalar, su hasarı oluşmuş yerler, fabrikalar, büro ve ofisler olarak bilinir.