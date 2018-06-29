METADAMPER İle Damper Devrilmesine Son

Damperli yük taşıyıcı araçlarda damper devrilmeleri sık rastlanan kazalardır. Özellikle de yük boşaltma işlemi sırasında damper devrilmeleri yaşanıyor. Yükün hatalı yüklenmesi, zeminin bozuk olması ve zeminde ani çökmeler meydana gelmesi damperin yan yatmasına ve sonrasında da devrilmesine neden olur. İnşaat sektöründe, tol yapım çalışmalarında, baraj yapımında ve benzeri alanlarda damperli taşıyıcılara çok ihtiyaç vardır. Bir damperin devrilmesi büyük maddi zararlara yol açar. Aracın kaldırılması, zarar gören yerlerin tamiri yanında iş kaybı da firmaları zarara uğratır. Kamyon, tır, çekici gibi ağır vasıtalar için birçok teknolojik cihaz üreten Metadiag firmamız yeni geliştirdiği bir cihazla damper devrilmesi sorununa çözüm getirdi.

Damper devrilmesi riski sürücüyü de strese sokan bir durumdur. Sürücü aracı sürekli ileri geri hareket ettirerek düz zemin arar. Ama sırada meydana gelen çökmeler nedeniyle zemin arayışı uzun sürebilir. Metadiag ar-ge mühendislerinin geliştirdiği Metadamper sürücüye de büyük kolaylık sağlıyor. Zemin düzgün değilse cihaz hemen sürücüyü ikaz ışıklarıyla uyarıyor. Sürücü ileri geri hareket ederken sağ tarafta eğim varsa sağdaki uyarı ışığı yanıyor, eğim soldaysa sol uyarı ışığı yanıyor. Böylece sürücü düz zemini kolaylıkla bulabiliyor. Ayrıca sürücü damperi kaldırırken bir eğim ya da çökme meydana gelirse damper hemen iniyor ve kesinlikle kalkmıyor. Yanlış yük yüklenmesi de damperin ağırlık merkezini bozuyor. Böyle bir durumda da damper kalkmıyor.

Damper devrilmelerini önlemek için birçok firma çeşitli cihazlar ve sistemler geliştirmeye çalıştı ama en etkili elektronik sistem firmamızın geliştirdiği ve ürettiği Metadamper oldu. Şimdi Türkiye’nin her yerinden firmamıza Metadamper siparişi geliyor. www.metadiag.com.tr adresimizi ziyaret ederek bu yeni teknolojik ürünümüzü inceleyebilir, özellikleriyle ilgili detaylı bilgileri alabilirsiniz. Metadamper kurulumu ve kullanılması hakkında müşterilerimize destek oluyor ve eğitim veriyoruz. Bir yıl garantisi olan cihazın ile damper devrilmeleriyle karşılaşmayacak, can ve mal kayıpları yaşamayacaksınız. İşleriniz aksamayacak, iş gücü ve zaman kaybı yaşamayacaksınız. Metadamper için ödeyeceğiniz para damper devrilmelerinde ortaya çıkan maddi ve manevi zararların çok altındadır. Aracınıza Metadamper monte ettirmek istiyorsanız bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.