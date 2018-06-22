ORGANİK ALIŞVERİŞİN ADRESİ

Organik Ürünler en çok rağbet gören ürünler arasında yerini almıştır. Son dönemlerde TV ve Diğer yayın kanallarında doğal yaşam, Organik yaşam ilkelerine dayanılması ve ilgili bazı Prof. Dr unvanına sahip kişilerin tavsiyeleri doğrultusunda artık çağımızda neredeyse her şeyin katkı maddeli olduğu ve insan sağlığını olumsuz etkileyebileceği korkusundan insanlar daha çok doğal ve yöresel ürünlere yönelmeye başlamıştır.

GLUTENSİZ ÜRÜNLER GLUTEN ALERJİSİ OLANLARIN TERCİH ETTİĞİ ÜRÜNLER

Gluten alerjisi son dönemlerde belli yaş grubundan sonra çoğu insanlarda artış gözlemlenen bir alerjik durumdur. Çölyak hastaları glutenli gıdalar kullanamazlar. Çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Glutensiz ürünler kullanarak beslenme ihtiyaçlarını giderebilirler. Naturpystore mağazalarından satın alacağınız Glutensiz ürünler ile yine Naturpystore mağazalarındaki Blog bölümünden glutensiz yemek tarifleri, glutensiz kek tarifleri, glutensiz yiyecekler gibi çeşitli makalelerimizi inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Her bütçeye uygun doğal ürünler, organik ürünler, glutensiz ürünleri bünyemizde barındırıyoruz. Her bütçeye uygun marka ve ürün gruplarımız sayesinde özellikle glutensiz ürünler ile hayatını devam ettirmek zorunda kalan vatandaşlarımız için özel konseptler hazırlamaktayız.

GLUTENSİZ ÜRÜNLER ALIŞVERİŞ YAPABİLECEĞİNİZ YERLER

Glutensiz Çıtır Toplar ürünü özellikle Optinaturel İlaç Gıda Med.San.Tic.Ltd.Şti. ( Naturpy) Markası olarak ürettiğimiz ürünler müdahil ürünlerin piyasada 15-20 TL aralığında satılan ürünlere göre daha uygun fiyatlarla imal edilerek daha doğal ve daha ucuz olarak sofralarınıza getirmek için özel bir çaba sarf etmekteyiz. Facebook gruplarından takip eden üyelerimizden aldığımız olumlu yorumlar bizleri çok sevindiriyor. Ürünlerimizin başarısını görmek ve beğenildiğini görmek çocukların beğenisini kazanmak onları mutlu etmek bizleri gerçekten sevindiriyor. Naturpy firması olarak minimum fiyatlarla Çölyak gruplarına özel kampanyalarımız hızla devam ediyor. Glutensiz beslenmek zorunda kalan bireyler için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Özellikle kargo maliyetleri konusunda Epttavm üzerinden 2,5 TL kargo bedeli ile çok uygun fiyatlarla ürünleri yollayabiliyoruz.

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Ayrıca internet mağazası olan ürünlerimizi web sitelerinde sanal mağazalarında satmak isteyenlere bayilikler Tüm Türkiye Genelinde verilecektir.

Firma İsmi : Optinaturel İlaç Gıd.Med.San.Tic.Ltd.Şti.

Firma Adresi : ATB(Ankara Ticaret Borsası) İŞ MERKEZİ I Blok No:226 Macunköy - Yenimahalle - ANKARA

Firma Web Sitesi : https://www.naturpystore.com.tr

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