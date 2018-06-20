Üst Düzey Hasta Karyolası Seçenekleri

Üst düzey hasta karyolası modelleri hastaların yataklarını daha iyi kullanmalarını ve de daha fazla rahat etmelerini sağlamaktadır. Sizlerin de rahatça kullanabileceği ve hasta kişilerin son derece konforlu bir şekil de tedavi görebilecekleri bu özel ürünlerin imalatları da özel olarak yapılmaktadır. Üretimleri sadece gün için de rahat etmek, tedavi sırasın da faydalanmak ve de kullanımı kolay olması üzerine tasarlanmaktadır. Bir çok bilir kişinin tavsiyeleri üzerine şekil alan hasta karyolası modelleri üzerin de tedavi görecek olan kişilerin fayda sağlaması için üretilmektedir.

Kişilerin sağlıkları bozulduktan sonra iyileşmek için bir çok doktora ve de hastaneye başvuru yapmaktadır. Eğer bir bilir kişi olan hasta bakıcılar ve de doktorlar tarafından kullanılması tavsiye edilen bu yatak modelleri hareketli olarak imal edilmektedir. Hareket kabiliyetini ise üst düzey kaliteli ve de gerekli olan ağırlık kaldırma kapasitesi olan elektrikli motorlar sayesin de kazanmaktadır. Bir elektrikli motor toplam da 180 kilo rahatlık ile taşıyabilmektedir. Sadece tek bir tuşa basarak bu ağırlıkta olan hasta kişiyi oturma pozisyonuna, ayaklarını kaldırabilir ve de asansör özelliği ile yerden yükseğe kaldırıp indirme işlerini rahatça yapabilirsiniz. Hasta yatağı her ortam da kolayca kullanıp bütün hasta kişiler için yararlı olabilecektir.

Evde Kullanılacak Olan Yatak Seçenekleri

Sadece kişilerin rahat etmeleri için değil gün için de bütün özelliklerinden yararlanabilmesi için üretilmektedir. Satış konusun da ise üretici firmalar ile iletişime geçerseniz hastanızın en doğru modeli kullanmasını sağlayabilirsiniz. Ev tipi hasta yatakları ile birlikte ev de tedavi gören ya da hayatının geri kalanını evin de geçirecek olan kişiler için modeller de üretilmektedir. Standart iki motorlu yatak seçenekleri ile son derece kolay bir süreç geçireceksiniz. Günlük doktor kontrolün de olan hastaların bu özel tasarım yataklar ile rahat edecekleri bir gerçektir.