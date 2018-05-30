A101 Haftalık Aktüel Ürünler

Türkiye’nin en hızlı büyüyen süpermarketi A101 81 ilin, 900 ilçesinde binlerce mahallesinde, binlerce şubesi ile 1 günce milyonlarca müşterisine hizmet veriyor.

Son yıllarda en hızlı gelişen süpermarketleri arasında yer alan A101 her geçen gün yeni bir şube ile daha fazla müşteriye ulaşmaya devam ediyor.

Binlerce mahallede şubesi bulunan A101 mağazaları gıda, giyim, kozmetik, elektronik ve daha birçok kategorideki ürünleri ile ihtiyacınız olan ürünleri ayağınıza getiriyor. Özellikle büyük şehirler başta olmak üzere birçok mahallede şubesi bulunan a101 bulunduğunuz konuma en yakın ve ihtiyacınız olan ürünleri en uygun fiyatlar ile alabileceğiniz bir şube ağına sahip.

A101 Türkiye’nin en çok ziyaret edilen süpermarketlerinden de birisi. A101’in en çok ziyaret edilen süpermarketlerden biri olmasındaki en önemli etkenlerden birisi yaygın şube ağı olsa da yüksek indirimli ürünleri ile de ön plana çıkan süpermarketlerden birisi.

A101 özellikle belli tarihlerde müşterilerine sunmuş olduğu birçok kategorideki yüksek indirimli A101 Aktüel ürünleri ile de müşterilerine onlarca kategorideki ürüne en uygun fiyatlar ile sahip olmalarını sağlıyor.

A101’in müşterilerine sunduğu ürünlerde iade ve garanti koşulları da müşterilerin güvenini kazanmasında oldukça önemli, belli kategorilerdeki ürünler hariç birçok kategoride almış olduğunuz ürünlerde iade, değişim ve garanti işlemlerinizi hızlı ve sorunsuz bir şekilde çöze bilirsiniz.

Her geçen gün büyümeye devam eden A101 2018 yılı içerisinde yapmayı planladığı yatırımları ile şube ağını 9000’in üzerine çıkararak daha fazla müşteriye, birçok kategorideki ürünlerini yüksek indirim oranları ile ulaştırmayı hedefliyor.

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