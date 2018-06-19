YouTube Abone Hilesi Nasıl Yapılır?

Türkiye’de sosyal medya dünyasına baktığımız zaman işimize yarayacak ve bize her şekilde katkı sağlayacak pek çok platformu görebiliyoruz ancak bunların her birinin özelliklerinin birbirinden farklı olması da insanların bu platformların neredeyse tamamının kullanılmasını sağlıyor. Örneğin Youtube hakkında bir değerlendirme yapalım çünkü görsel anlamda dünyanın en iyi ve en çok üye sayısına sahip olan platformu. Hatta mobil uygulaması sayesinde de nerede olursanız olun Youtube’ye girebiliyor ve yeni eklenmiş ya da ekli olan videoları takip edebiliyorsunuz. Elbette ki bu alanı farklı amaçla yani ticari kaygı ile kullananlarda var ve burada onlar için önemli olan konu abonelerinin çokluğu ve izlenme sayısı. Bunun da çaresi bulunmuş ve Youtube abone hilesi ile birlikte çok kısa zaman içerisinde takipçi sayınız artırılabiliyor. Takipçilerinizin sayısı ne kadar çok artarsa o kadar çok fazla bilinirliğiniz de artıyor. Yani bir anlamda fenomen olmak istiyorsanız yapmanız gereken ilk şey de Youtube abone kasma olmak durumunda.

Tabi ki üyelerinizin sayısının çok olması demek aynı zamanda her videonuzun da izlenmesi demek değildir. Burada belirleyici faktör ise eklenmiş olan videoların ne kadar fazla izlendiğidir. İnsanlar birbirlerini takip ederek ne kadar çok izlenme sayısına ulaşmış olan video varsa onları takip etmek isterler. Youtube İzlenme oranı yüksek olan bir görüntü her zaman daha çok dikkat çekebileceği gibi aynı zamanda da sistem üzerinde daha fazla yukarıya çıkacaktır.