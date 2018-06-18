Bravo Transfer, Antalya’da ulaşım hizmeti sunan büyük bir firmadır. Özellikle havaalanı transferleri başta olmak üzere çok çeşitli ulaşım amaçlarını sizler için rahatlıkla karşılayabilecek bir potansiyele sahiptir. Antalya transfer firmaları arasında lider konumda olması, kendini sürekli geliştirmesi ve konfora önem vermesinden dolayı turistlerin her zaman ilgi duyduğu bir işletme olmayı başarmıştır.

Turizm sektörünün temellerinin oluştuğu Antalya gibi bir şehirde özellikle havaalanı transferi sürekli bir ihtiyaç durumudur. Bu durumda birçok şirket oluşan isteğe yanıt vermek ister ve bu konuda belirli çalışmalar yaparak hizmet vermeye çalışır. Bu durumda Antalya Havaalanı Transferi gerçekleşiyor olsa da aslında işim mahiyeti ve kalitesi her zaman ön planda tutulmaktadır. Çoğu şirketin kendi araç filosu bile bulunmamaktadır. Herhangi bir transfer geldiğinde farklı firmalardan araç kiralayarak talebe cevap verilmeye çalışılmaktadır ayrıca yeterli eğitime sahip olmayan çalışanlara da sahip oldukları için yapılan transfer başarılı olmamaktadır. Bravo Transferin ise tamamen kendine ait büyük bir araç filosu bulunmaktadır. Araç filosunda son model araçlar, son teknoloji donanımlara sahip olmakla birlikte aylık ve yıllık bakımları özenle ve atlamadan yaptırılmaktadır.Bu bakımlar sayesinde araçlarda herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalınmamaktadır. Ayrıca mevsimsel olarak lastikler değiştirilmektedir. Yolda kalma senaryoları uygulanarak herhangi olumsuz bir durumda nelerin yapılacağıyla alakalı olarak önlemler alınmaktadır. Deneyimli ve işe alımlarda belirli testlere tabi tutulan, uzun süreli tecrübesi bulunan çalışanlar seçilmektedir. Çalışanların sadece tecrübeli ve uzun bir deneyime sahip olması değil aynı zamanda güler yüzlü ve anlayışlı olması şirket için olmazsa olmazdır.

Antalya Havalimanı transfer hizmeti sunan firma aynı zamanda Antalya'nın tüm noktalarından sizleri alarak havaalanınada götürmektedir. Ulaşım sırasında konfora ve lükse önem verildiği için misafirler her zaman mutlu bir şekilde varacakları noktalara ulaştırılmaktadır. Antalya’da hizmet veren en büyük ve en konforlu transfer firması olan Bravo Transfer, gelecek için yatırımlarına devam ederken geçmişin kazandırmış olduğu deneyimleri de bir kenara bırakmıyor ve bu iki vazgeçilmezi harmanlayarak misafirlerinin keyif dolu bir yolculuk yapmasını sağlıyor.