Vücut analizi herhangi bir tedaviye başlamadan önce vücudun genel hatları ile kontrol edilmesi işlemine verilen isimdir. Hastanın vücudunda bulunan anormal bir durum, cildinin genel durumu gibi konular araştırılıyor. Özellikle cilt konusunda et benleri, sivilce, akne, güneşe bağlı lekeler gibi durumlara uygulanacak olan tedavilerin yöntemlerinin belirlenmesi açısından oldukça önemlidir.

Vücut Analizlerinde Yapılan Değerlendirmeler

Maya estetik tarafından kişilerin vücut analizi birçok konunun belirginlik kazanması açısından yapılıyor. Yapılan analiz bilgisayar ortamında çeşitli istatistiki veriler ile takip ediliyor. Bu verilerin kaydedilmesi ile birlikte tedavi boyunca hastada meydana gelen değişimler izleniyor. Tedavi boyunca ciltteki değişimler de ayrıca grafiksel olarak sunuluyor. Vücut analizi ile birlikte hastaların herhangi bir cilt tedavisi uygulaması görüp görmedikleri, kişinin epilasyon yaptırıp yaptırmadığı, kişinin herhangi bir alerjisinin olup olmadığının, kişinin temizlik esnasında sabun kullanıp kullanmadığı.

Ayrıca kişinin cildinde gün içerisinde herhangi bir yağlanma durumunun olup olmadığı, duştan sonra ve soğuk havada ciltte kuruluk gibi durumların olup olmadığı; kişinin kozmetik ürünler kullanıp kullanmadığı.Eğer ki kullanıyorsa ne çeşit ürünler kullandığı ve kişilerin ciltlerine bakım yapıp yapmadığı eğer yapıyorsa nasıl bir bakım yaptığı konusunda araştırmalar ve değerlendirmeler yapılıyor.

Vücut Analizi Ne Kadar Sürüyor ve Faydaları Nelerdir?

Vücut analizi maya estetikte yaklaşık olarak 1 saat kadar sürüyor. 1 saatin sonunda tüm vücudun analizi yapılmış olarak genel bir değerlendirme sonucu ortaya çıkıyor. Vücut analizinin en büyük faydası ilerleyen süreçte daha büyük sorunların ortaya çıkmasına neden olacak küçük etkenlerin tespit edilerek büyümesini engellemesi açısından önemlidir. Kişilerin durumları değerlendirilirken nasıl bir bakım ve tedavi yöntemleri uygulanacağı belirleniyor. Böylelikle kişilerin yaşamak istemediği durumlar önceden engellenerek müşteri memnuniyeti sağlanıyor.