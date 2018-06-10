KALİTELİ SU NASIL ANLAŞILIR?

Kaliteli su yaşamın geri kalan bölümünün sağlıklı bir şekilde devam ettirilebilmesi için önemli bir konudur. Dolayısıyla burada suyun kalitesini belirleyen faktörler arasında bulunan suyun sertliği insan vücudu üzerinde önemli bir rol oynar. Bu yazımızda siz değerli takipçilerimiz için kaliteli su nasıl anlaşılır uzman görüşlerinden yararlanarak bir değerlendirme yapmak istedik.

Bir insanın sağlıklı olabilmesi için oksijenden sonra suya ihtiyacı vardır. Örneğin bir insanın 40 gün boyunca açlığa dayanırken susuz kalma süresi en fazla 7 gündür. Yani bu da suyun vücudumuzda metabolik gereklilik için şart olduğunu söyleyebiliriz. Su vücutta hücrelerin temizlenmesinden tutun da bağırsakların düzgün bir şekilde çalışmasına kadar pek çok öneme sahiptir. Buraya kadar sağlık konusunda önemine dikkat çektikten sonra iyi ve kaliteli bir su nasıl olmalıdır buna bir göz atalım.

KALİTELİ SU NASIL OLMALIDIR?

Doğadaki kaynak suları doğal mineralli olduklarından dolayı içerisinde kalsiyum, bikarbonat, magnezyum ve demir eklentileri bulunmaktadır.

Kalsiyum 250 Mg

Magnezyum 75 Mg

Bikarbonat 600 Mg

Yukarıda belirtmiş olduğumuz değerler sağlıklı ve kaliteli bir suyun elektrolit bakımından zengin olduğunu bize göstermektedir. Suyun kalitesini belirleyen faktör sertliğidir. Ancak genelde insanlar sert suyu içmekte zorlanırlar. Suyun bu şekilde olduğunu anlamak içinde basit bir deney yapabilirsiniz. Elinize aldığınız zaman bu şekilde zengin bir suya sahipse sabun elinizde köpürmeyecektir.

Suyun kalitesini belirleyen diğer bir faktörde pH değeridir. Burada bir ölçümleme yaparsak pH değeri şu şekilde hesaplanabilmektedir.

pH 7 Nötr

pH 8,5’ a kadar da alkali

Yani yukarıdaki bilgiler doğrultusunda eğer ki siz iyi içme suyu kullanmak istiyorsanız satın aldığınız damacana suyun pH değerinin 7,2’den başlayıp Ph 8,5’ a kadar olmasına dikkat edebilirsiniz. Bu tür markalı sularda suyun alkali hale dönüştürülebilmesi için damlalık vs ihtiyaç yoktur.

Kaynak: https://mecidiye.com.tr/tr/