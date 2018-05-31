Köyceğiz Araba Kiralama Hizmetlerinin Kapsamı

Araç kiralayacakların bu hizmetin neleri kapsadığını bilmeleri daha kaliteli hizmet almalarını sağlamaktadır. Öncelikle hizmet kapsamını belirleyen bazı faktörler bulunmaktadır. Köyceğiz araç kiralama hizmetinde bu faktörlerden ilki tüm kiralama sektöründe ortak olan hizmet süresidir. Bu anlamda firma size birkaç seçenek sunmaktadır. Bunlar günlük, aylık ve uzun süreli kiralamadır. Kiralama sırasında belirtilen süreye uyulması gerekmekte, süre sonunda anlaşmaya bağlı olarak araç firma merkezine ya da firma görevlilerinin teslim alacağı yere saatinde getirilmelidir.

Köyceğiz rent a car hizmet kapsamını belirleyen bir diğer konu da kiralama türüdür. Ekonomik, lüks ya da ticari araçlardan birinin kiralanması, şoförlü araç kiralama ya da havaalanı transferli kiralama gibi seçenekler alınmak istenenin nasıl bir hizmet olduğunu belirlemektedir. Seçtiğiniz hizmet süresi ve türüne göre firma sizlere sorunsuz bir şekilde aracı teslim etmekle yükümlü olduğu gibi kiralayan kişinin de süreye ve şartlara uygun olarak geri teslim etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Aracın hizmet süresi içinde bozulması ve arızalanması durumunda Korkmazlar Rent A Car müşterilerine tam destek sağlayarak yedek araçla değiştirmektedir.