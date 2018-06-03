Günümüzde Film izlemenin bize kazandırdıkları

Film izleme sitelerini herkes bilir. Fakat hangi siteden izleneceği konusunda belirsizlik söz konusudur. Bu noktada ince eleyip sık dokuma önemlidir. Reklamlar ile boğan, düşük video kalitesi, uygunsuz sitelere yönlendirme gibi birçok sıkıntı ile karşılaşılabiliyor. Bu yüzden tanıdığınız bildiğiniz bir film sitesini sürekli olarak kullanmak en mantıklısı olacaktır.

Film Nasıl Seçilir?

Film seçmek konusu her zaman büyük bir sorun olmuştur. Sadece film izle yazılarak yapılan aramalar genelde pek bir sonuç vermiyor. Özellikle bu sorunsalın en kötü yanı arkadaşlar ile film izlemek amacı ile toplandığınız halde hiç kimsenin ne izleneceği konusunda bir fikri olmamasıdır. Bu gibi durumlarda çoğu zaman ya çok kötü bir filmle zaman öldürülüyor ya da bir tür türlü karar verilemiyor. Burada bence daha kötü olan durum ikinci durumdur. Çünkü hem herkes bir öneride bulunuyor fakat hiçbirisi beğenilmiyor hem de boşu boşuna zaman harcanmış oluyor. O güzelim akşamın hiçbir anlamı kalmıyor.

Efsane Filmler

Efsane filmler olarak belirttiğimiz filmler şüphesiz başyapıt konumunda olan filmlerdir. Birisi bir film izlemek istediğinde genelde çevresinden yardım ister. Onların yardımına ihtiyaç duyacaklardır. Burada bizim tavsiyemiz ise her film izle sitesinde bulabileceğiniz başyapıtları bitirmek olacaktır. Film kültüründe bu filmlerin yeri her zaman farklıdır. Çünkü çoğu zaman daha sonraki yıllarda çıkan filmlerde dahi bu filmlerin adı geçer, bazı filmlerde adı geçmekle kalmaz ufak atıflar yapılır. Bunlar tarihin en iyileridir çünkü.