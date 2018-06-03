MAN Euro 6 Beyin Tamiri - METAGARAGE

Son yıllarda araçların yakıt tüketiminin azaltılması, güç ve performans sınırlamalarının arttırılması için chip tuning işlemi yaptırmak giderek yaygınlaşıyor. Günümüz araçlarında motorların ve sistemlerin bağlı olduğu elektronik kontrol üniteleri bulunuyor. Motorun yakıt, ateşleme ve hava beslemesi gibi fonksiyonları elektronik kontrol ünitesinde bulunan yazılım sayesinde kontrol edilebiliyor. Yine Ecu yazılımı sayesinde bu fonksiyonlar sınırlandırılıyor. Bu sınırlamalar bazen araç kullanıcılarını memnun etmiyor. Bu noktada chip tuning ihtiyacı ortaya çıkıyor. Chip tuning elektronik kontrol ünitesindeki yazılımın değiştirilmesi işlemidir. Bu işlem yazılımın okunması ve bilgisayara kaydedilmesi, okunan dosyanın düzenlenmesi ve yeniden araca yüklenmesiyle gerçekleşiyor. Tabi yazılımın okunması için özel bir cihaz gerekiyor. Metadiag firmamızın geliştirdiği metagarage ile güvenli chip tuning işlemi yapılmaktadır.

Çekiş gücü düşen araçlar daha fazla yakıt tüketmeye başlar. Artan yakıt masrafları sürücüler için sorundur. İşte chip tuning işleminin asıl amacı motorun performansını arttırmaktır. Böylece yakıt tasarrufu da sağlanmış oluyor. Chip tuning için birçok firma cihaz geliştirmiştir ama hepsinin aynı kalitede işlem yaptığını söyleyemeyiz. Metagarage bu işlem için en güvenilir markadır. Chip tuning işlemi elektronik kontrol ünitesi olan araçlarda yapılabiliyor. Metagarage ile ayrıca euro 6 normlarına göre üretilmiş ağır vasıta, binek araçlar ve iş makinalarında beyin tamiri de yapılıyor. Metagarage ile yapılan man euro 6 beyin tamiri işleminde aracın hiçbir sistemi ve parçası zarar görmüyor.

Dizel yakıtlı Euro 6 ağır otobüs, kamyon, tır gibi vasıtalarda emisyon değerlerinin düşürülmesi için scr- adblue sistemi bulunuyor. Bu sistemi de ecu denetlemektedir. Elektronik sistemli araçlarda arıza tamirleri hassas bir çalışma gerektirir ve genellikle özel cihazlarla yapılır. Metadiag firmamız ağır vasıta ve iş makinalarının ihtiyaçlarına yönelik çok sayıda teknolojik cihaz geliştirmiştir. Chip tuning ve arıza tamirleri için ürettiğimiz cihazla ilgili detaylı bilgileri www.metadiag.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz. Arge mühendislerimizin ciddi çalışmaları sonucu ürettiğimiz cihazlarla araçlarınızdaki tüm sorunların sistem ve parçalara zarar vermeden çözülmesini sağlıyoruz. Ürünlerimizin hepsi bir yıl garantilidir. Ayrıca satış sonrası kurulum-montaj, eğitim ve teknik destek hizmetlerimiz de devam etmektedir.