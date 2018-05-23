Vei set; ıveco easy (eltrac), ıveco' nun orijinal arıza tespit ve diagnostic cihazıdır. İveco easy (eltrac), kablosuz bluetooth modulü ile rahat ve konforlu bir kullanım sağlar. Hızlı ve güvenilir hata arama, kimlik doğrulama gibi özellikleriyle ıveco servislerinin günlük kullanımı için tasarlanmıştır. Eltrac interface ile beraber iveco easy servis programının en son versiyonu olan iveco eltrac easy v11 verilmektedir. İveco eltrac easy 2014 2015 hafif ticari, otobüs, ağır vasıta ve iş makineleri için olan bütün lisanslar full açıktır. Ayrıca tata ve daewoo araçlar içinde kullanabilmeniz için lisanslanmıştır. İveco eltrac easy programında amerika, latin amerika,

çin ve diğer asya ülkelerine özgü olan araç gurupları içinde lisanslanmıştır.

İveco eltrac easy programı windows 7 de full aktif çalışmaktadır. arıza okuma-silme, adaptasyon, kalibrasyon, testler aktiftir.



Chip tuning araçların motor kontrol ünitesinin içerisindeki yazılımın değiştirilmesi işlemidir. Chip tuning günümüzde genellikle araçların yakıt tüketimlerinin azaltılması, araçların tork ve güç sınırlamalarının arttırılması gibi işlemlerde kullanılmaktadır. Ayrıca performans ve yakıt tasarrufunun yanısıra araç hız sınırının kaldırılması, araç hız sınırı eklenmesi, motor gücünün düşürülmesi gibi işlemlerde chip tuning ile gerçekleştirilebilmektedir. Chip tuning işlem sırası genel olarak aşağıda belirtildiği gibidir.

1) Araç üzerinde bulunan orjinal yazılımın okunması, bilgisayara kaydedilmesi ve yedek alınması

2) Araçtan okunan dosyanın düzenlenmesi(remap)

3) Remap işlemi yapılan dosyanın tekrar araca yüklenmesi.

Truck explorer mercedes ve man ağır vasıta araçları kapsayan bir universal cihazdır. Eski adıyla mb truck explorer.

- Mb pld(mr) flash okuyucu/yazıcı, obd2 ile eeproms

- obd2 kablosu ile mb için şifre kırma

- vedoc hesaplama, fdok codlama, das şifreleme

Sete dahil donanımlar: Veı adaptörü, mb adaptörü, usb kablosu

Sete dahil lisanslar: Mb memo, mb keys, mb calc, 1 yıllık 2011+ destek ve güncelleme 1.mb memo lisansı

mr mermory explorer – mr(pld) ünitesi, okuyucu/yazıcı flash/eeproms

via unitesine bağlanmak mümkündür.

- Obd (mr cihazın içine takılıdır) veya

- direcktconnect kablosu ile direk bağlantı kurulabilir.

Bu fonksiyon chip-tuning işi ile ilgilenler ve bozuk üniteleri güncellemek için oldukça kullanışlıdır.

Detaylı bilgi için kurumsal sitemizi ziyaret edebilirsiniz. http://www.autovei.com.tr/